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新北春秋墓園坍方33墓全毀 家屬怒喊：再毀一墓抬棺進市府

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
墓主們今天上午到市府門口抗議，淚訴祖先的墳墓遭毀。記者張曼蘋／攝影
墓主們今天上午到市府門口抗議，淚訴祖先的墳墓遭毀。記者張曼蘋／攝影

新北市中和區春秋墓園爭議多年，6月28日連日大雨致地號225C區坍方，約33門墓地遭大量土石掩埋、損毀，數十名墓主至今尚未獲得妥善處理，不忍看到自己祖先棺木被迫不得安寧。墓主們在台灣墓主權益保護協會及民代陪同下，今早到市府門口舉牌抗議，怒喊「若再毀一墓，抬棺進市府！」

一名墓主表示，父母入葬將近30年，如今卻要擔心祖墳恐垮掉，這次坍方是破口，整個墓園都須做全面地質狀況檢測與改善，絕對不容許再次的發生坍方，希望市府承擔起責任。

另一名墓主則批，3年下來墓園跟廢墟一樣，這次坍方還算運氣好，沒有人受傷，日前上去看，還看到祖先棺木被掉出來，還被土石壓住，在太陽下曝曬，「侯市長，若您家祖墳被這樣對待，可以忍受嗎？」

墓主趙利民則表示，弟弟的墓在墓園已43年，本身是營造土木工程業，多年前就發現排水水道已阻塞，沒想到這次崩塌後，排水設施更是完全失能，整條路已成排水溝，若颱風再來，後果會更嚴重，擔憂再不搶修，周邊鄰地的墓也會崩塌，自7月11日殯葬處與大家開會後至今，仍沒有作為，市府根本不管墓園死活。

台灣墓主權益保護協會理事長許鈞傑痛批，先前該墓園的經營權糾紛還在最高行政法院審理中，但市府相關局處卻只回函要求業者限期改善，之後任何作為都沒有，只有打幾根椿應付，「侯市長，拜託幫幫忙！」

市議員顏蔚慈、林秉宥都認為，這已經不是一天兩天的問題，這些墓地的問題越來越誇張、怵目驚心，「如果這是你家墓地可以接受嗎？先人流離失所，新北市府要趕快處理，不要再神隱」。

殯葬處指出，坍塌當天已會同農業局勘查，期間也與中和區公所及水土保持服務團隊16次前往現場，持續要求業者改善，目前該區已無明顯擴大災害情形，8月初辦複勘，據統計225C區共47門墓地，其中33門有主，並通知其中15門，另18門因無法聯繫上，會請各縣市政府及各公所代為緊急公告，至於周邊78門墓地，也已陸續通知其家屬，避免後續再發生類似事件。

殯葬處表示，今天下午將會立即派水土保持服務團技師勘查評估，將持續協助墓主辦後續起掘及安置事宜。

新北中和區春秋墓園6月28日連日大雨致地號225C區坍方，約33門墓地遭大量土石掩埋、損毀。圖／台灣墓主權益保護協會提供
新北中和區春秋墓園6月28日連日大雨致地號225C區坍方，約33門墓地遭大量土石掩埋、損毀。圖／台灣墓主權益保護協會提供
新北中和區春秋墓園6月28日連日大雨致地號225C區坍方。圖／台灣墓主權益保護協會提供
新北中和區春秋墓園6月28日連日大雨致地號225C區坍方。圖／台灣墓主權益保護協會提供
民政局副局長黃秀川（右一）聽取墓主們的訴求。記者張曼蘋／攝影
民政局副局長黃秀川（右一）聽取墓主們的訴求。記者張曼蘋／攝影
墓主們在台灣墓主權益保護協會及民代陪同下，今早到市府門口舉牌抗議，怒喊「若再毀一墓，抬棺進市府！」記者張曼蘋／攝影
墓主們在台灣墓主權益保護協會及民代陪同下，今早到市府門口舉牌抗議，怒喊「若再毀一墓，抬棺進市府！」記者張曼蘋／攝影
墓主們在台灣墓主權益保護協會及民代陪同下，今早到市府門口遞交陳情書。記者張曼蘋／攝影
墓主們在台灣墓主權益保護協會及民代陪同下，今早到市府門口遞交陳情書。記者張曼蘋／攝影
新北中和區春秋墓園6月28日連日大雨致地號225C區坍方。圖／台灣墓主權益保護協會提供
新北中和區春秋墓園6月28日連日大雨致地號225C區坍方。圖／台灣墓主權益保護協會提供

中和 墓園 崩塌 殯葬處

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