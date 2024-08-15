影／南西商圈納管評點 自救會籲北市府檢討細部計畫

從今年4月起，南西商圈店家因違反八米巷道的土地使用管制規則，陸續收到來自北市都發局的裁罰通知，甚至將面臨勒令停業的情形，經店家自救會反應後，北市府在9日針對南西商圈提出新方案，承諾讓商圈內住宅區的店家依法辦理社區參與流程後進行納管評點，後續也將在具地方共識後納入都市通盤檢討作業。

淡江大學建築系教授黃瑞茂建議都發局，都市設計不是只有在給容積獎勵，都發局應該可以找到一個更好的樣態，藉由法令支持，讓這個城市的空間使用能夠更多元。