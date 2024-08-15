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影／南西商圈納管評點 自救會籲北市府檢討細部計畫

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
台北市南西商圈自救會舉行記者會，呼籲北市府通盤檢討南西商圈納管評點作業。圖為南西商圈一景。者杜建重／攝影
台北市南西商圈自救會舉行記者會，呼籲北市府通盤檢討南西商圈納管評點作業。圖為南西商圈一景。者杜建重／攝影

從今年4月起，南西商圈店家因違反八米巷道的土地使用管制規則，陸續收到來自北市都發局的裁罰通知，甚至將面臨勒令停業的情形，經店家自救會反應後，北市府在9日針對南西商圈提出新方案，承諾讓商圈內住宅區的店家依法辦理社區參與流程後進行納管評點，後續也將在具地方共識後納入都市通盤檢討作業。

淡江大學建築系教授黃瑞茂建議都發局，都市設計不是只有在給容積獎勵，都發局應該可以找到一個更好的樣態，藉由法令支持，讓這個城市的空間使用能夠更多元。

時代力量黨主席王婉諭表示，北市府提出的新方案雖可使多數店家參與納管評點，但仍有不足之處，南西商圈早已是住商混合，且過去都市計畫已經留意到本處實為商圈，市府卻未積極對商圈發展所需加以研議，如今北市府雖提出倘具地方共識可回到都市計畫通盤檢討作業，但必須指出的是，在都市計畫通盤檢討作業上除較費時外，且不確定因素過多，因而呼籲市府可透過修訂細部計畫及特定法規來解決南西商圈案的困境，以更完善且整體的角度來面對台北市的商圈議題。

台北市南西商圈自救會舉行記者會，呼籲北市府通盤檢討南西商圈納管評點作業。圖為南西商圈一景。者杜建重／攝影
台北市南西商圈自救會舉行記者會，呼籲北市府通盤檢討南西商圈納管評點作業。圖為南西商圈一景。者杜建重／攝影
台北市南西商圈自救會舉行記者會，呼籲北市府通盤檢討南西商圈納管評點作業。圖為南西商圈一景。者杜建重／攝影
台北市南西商圈自救會舉行記者會，呼籲北市府通盤檢討南西商圈納管評點作業。圖為南西商圈一景。者杜建重／攝影
位於赤峰街巷道內二樓的北風社咖啡廳，是這次都發局提出新方案，唯一無法進入納管評點檢討作業的店家。記者杜建重／攝影
位於赤峰街巷道內二樓的北風社咖啡廳，是這次都發局提出新方案，唯一無法進入納管評點檢討作業的店家。記者杜建重／攝影
台北市南西商圈自救會舉行記者會，呼籲北市府通盤檢討南西商圈納管評點作業。圖為南西商圈一景。者杜建重／攝影
台北市南西商圈自救會舉行記者會，呼籲北市府通盤檢討南西商圈納管評點作業。圖為南西商圈一景。者杜建重／攝影
台北市南西商圈自救會上午舉行記者會，呼籲北市府研擬都市細部計畫時，應針對南西商圈納管評點作業進行通盤檢討。記者杜建重／攝影
台北市南西商圈自救會上午舉行記者會，呼籲北市府研擬都市細部計畫時，應針對南西商圈納管評點作業進行通盤檢討。記者杜建重／攝影
台北市南西商圈自救會舉行記者會，呼籲北市府通盤檢討南西商圈納管評點作業。圖為南西商圈上最大購物商新光三越百貨。記者杜建重／攝影
台北市南西商圈自救會舉行記者會，呼籲北市府通盤檢討南西商圈納管評點作業。圖為南西商圈上最大購物商新光三越百貨。記者杜建重／攝影

北市府 時代力量 自救會 都市計畫

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