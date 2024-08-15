商登預審沒問題、檢舉才要求補件 北風社嘆：恐撤離中山商圈

台北市南西中山商圈遭人檢舉違反土地使用分區條例，經過近期多方的溝通之下，市府雖然提出新方案，不過仍有店家被遺漏。時代力量今天召開記者會，無法納入列管的北風社咖啡廳表達無奈，目前無法取得一樓住戶同意書，行政輔導兩個月後，就得面臨撤離。

這波檢舉中，不同於多數商家是第四種住宅區，開在2樓的北風社是商三特，以至於被檢舉後，被要求取得一樓住戶的同意書。北風社咖啡廳負責人魏立、呂宥諭說，當初在辦理商業登記時，就如同辦護照般，備妥好機關要求的資料，預審的時候也都完全沒有問題。

「雖然特這個字很少見也有找資料，但是政府機關都沒有問題，民眾自然也會有信心。」魏立說，現在遭到檢舉後，突然說要取得一樓住戶的同意，「其實有點生氣，如果創立之前和我們說、住戶不簽的話，也不會把錢投資在這裡。」

魏立表示，在接獲檢舉後，有獲得10天期限去向一樓住戶簽同意書，不過住戶年紀大需要溝通，相關期程也過了，「行政輔導期就2個月，等於只能2個月的營業時間，就得面臨撤離。」

台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會王姓商家表示，市府商業處雖然有較為積極回應，但是相關期程、裁罰的後續都懸而未決，尤其裁罰部分，行政輔導期2個月，若無法改善、被稽查到就得開罰，「店家心也是懸在那邊，不知道該不該營業，已經有不少準備關門、認賠殺出。」

王姓商家強調，市府雖然說要做相關的都市計畫通盤檢討，但樣態是納入整個大同、中山區，沒有辦法呼應到中山商圈的需求，應該是要細部計畫的聚焦檢討，才能反映出當地特有的文化。

時代力量黨主席王婉諭表示，北市府的新方案雖然可使多數店家參與納管評點，但像是北風社就會被漏接，因為沒有落實預審制無法完整確認是否符合土地管制，直到開業5年後被檢舉，才知道必須取得樓下住戶同意書。

她強調，都市計畫通盤檢討作業曠日廢時，也有諸多不確定因素，認為北市府可透過修訂細部計畫及特定法規解決商圈的困境，也完善且整體面對北市商圈議題，而非補丁式的修改。

導演王小棣也出席記者會說，作為一位市民，看到赤峰商圈在年輕人的默默耕耘努力下，成為很棒的空間，所以很希望這些年輕人這些年來所做的努力，真的應該被看見，而身為首長更要有願景一起發展，讓台北市更好。