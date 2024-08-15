中山南西商圈店家危機 蔣萬安提解方：讓他們可以留在商圈

台北市中山南西商圈近來有上百家商家遭檢舉違反土地使用分區條例，引發各界關注。時代力量黨主席王婉諭上午在記者會中指市府提出納管方案，但有部分的店家無法適用。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，會持續溝通了解他們的困難，一定會協助並輔導，盡量符合各方的條件，可以留在中山商圈。

台北市中山南西、赤峰商圈日前遭檢舉違反土地管制，面臨拆除，北市府9日提出續行裁罰及未來納管評點的方案，但該方案仍有部分店家無法適用，時代力量黨主席王婉諭與導演王小棣、淡江大學建築系教授黃瑞茂等人上午舉行記者會提出訴求。

蔣萬安上午出席多體感延伸實境XR職安模擬訓練場域開幕式受訪指出，中山商圈他非常熟悉，很常帶著孩子或自己到中山商圈去走走，了解很多的店家目前整個經營的狀況，中山商圈非常具有特殊性，而且目前整個發展也日趨成熟，市府也召開過多次的會議。

蔣萬安說，現在也已經允許在109年之後的店家，透過社區參與以及符合相關條件，就可以透過評點機制留在這邊，讓商圈持續的存續，進行納管。有部分的店家是沒有辦法進行納入管理，但是都發局會持續的跟這些店家來溝通，了解他們的困難，一定會來協助並且輔導，讓他們盡量的符合各方的條件，可以留在中山商圈。