新北街友未能穩定就業率逐年增 勞工局：持續輔導

如何讓街友重回社會，是各地方政府努力目標，新北市列冊街友有448位，市府各單位長期推動街友安置與就業政策，不過新北市審計處指出，新北近3年輔導有工作意願街友422人，未能成功就業街友就有271 人占64.22％，且近3年未能穩定就業滿3個月者比率從2021的56.1％、2022年53.66％，去年提高到71.01％。

新北市勞工局表示，街友輔導成功率低原因諸多，包含技能不足、身體健康狀態不佳導致就業選擇受限、居無定所難以追蹤其就業及交通費用問題等，市府持續透過輔導、職訓、陪同面試等，提升街友穩定就業率。

新北審計處指出，新北市就業服務處為協助有工作意願街友，推動就業前輔導與準備、就業輔導與媒合及就業後職場關懷服務，協助他們自食其力，重回主流社會，但近3年輔導有工作意願街友合計422人，未能輔導成功就業街友有271人，占64.22%，另近3年未能穩定就業滿3個月者有增加趨勢，去年更達71.01%。

今年74歲的阿水（化名），原是設計、修改紡織機老師傅，但公司經營困頓難逃裁員命運，因高齡者在就業市場屬弱勢，儲蓄耗盡無法負擔房租，只能流落街頭，在新北市就業服務處協助，終遇到願意僱用他的雇主，雇主更歡迎他住進公司宿舍，讓他不再顛沛流離。

像阿水這類的街友算是非常幸運，街友阿風（化名）身體不佳，他在收容單位養好身體後，因沒犯罪紀錄，順利錄取保全工作，但工作一年多後，心臟出現問題，無法繼續工作的他，又再到收容所養病；也有許多人覺得相關單位媒合的工作只是清潔等工作，受不了職場環境，又回到街頭。

新北市勞工局表示，為提升街友穩定就業，就服處除協助撰寫履歷表、衣著補助、陪同面試、就業前諮詢、就業後輔導外，也辦理就業前職場體驗班，並與社會局合作辦理街友職訓專班，讓街友透過實際的職場操作，能更認識職場環境的要求與期待，並利用短期就業方案，如臨時工作津貼、求職交通補助金等就促工具，讓街友能夠先踏入職場環境，適應同儕關係，在職場實際學習工作技能後，後續再由就業輔導員協助就業媒合至一般職場。

長期服務與輔導街友的林口觀照園主任黃梅英表示，街友就業面臨最大問題就是工作競爭力，但現在開發的職種愈來愈多元，不只有清潔，還有木工、保全等行業，對他們來說都不是問題。

穩定就業率比較低，黃梅英觀察主要是健康因素，因長期在街頭，身體沒有好好照顧，最後到了職場發病，只好又暫時退出職場。

黃梅英說，街友大致可分為社會型、經濟型等，經濟型通常可能積欠卡債等，能透過協商等方式解決，但社會環境變化大，很多街友都曾是「照顧者」，長期照顧父母，但在父母走了之後，自己同樣面臨高齡難就業問題，這類型因為「心態」較難改變，須更長期的陪伴與輔導，才能讓他們打開心胸，重新回歸社會。