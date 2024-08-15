影／北市打造多體感延伸實境（XR）職安模擬訓練場域

台北市勞動檢查處上午舉行「多體感延伸實境（XR）職安模擬訓練場域」開幕式，台北市長蔣萬安出席開幕活動，親自體驗沉浸式互動訓練系統，為工作者提供互動式學習環境，深刻認知職場危險，進而打造安全的職場環境。

蔣萬安表示「維護勞動權益、守護勞工安全」一直是他堅持的目標及努力方向，隨著 AI科技時代的來臨，去年推動「台北市工安科技降災平安4年計畫」，將人工智慧科技導入營造業，強化工地現場安全管理；現今搭配XR訓練場域，期望透過數位互動之沉浸式學習方式，揮別傳統教育訓練之缺點，提升工作者安衛知能及風險意識，打造永續健康職場環境的安全之都。