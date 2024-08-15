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影／北市打造多體感延伸實境（XR）職安模擬訓練場域

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台北市勞動檢查處上午舉行「多體感延伸實境 （XR）職安模擬訓練場域」開幕式，台北市長蔣萬安出席開幕活動，親自體驗沉浸式互動訓練系統，為工作者提供互動式學習環境，深刻認知職場危險，進而打造安全的職場環境。 記者林伯東／攝影
台北市勞動檢查處上午舉行「多體感延伸實境 （XR）職安模擬訓練場域」開幕式，台北市長蔣萬安出席開幕活動，親自體驗沉浸式互動訓練系統，為工作者提供互動式學習環境，深刻認知職場危險，進而打造安全的職場環境。 記者林伯東／攝影

台北市勞動檢查處上午舉行「多體感延伸實境（XR）職安模擬訓練場域」開幕式，台北市長蔣萬安出席開幕活動，親自體驗沉浸式互動訓練系統，為工作者提供互動式學習環境，深刻認知職場危險，進而打造安全的職場環境。

蔣萬安表示「維護勞動權益、守護勞工安全」一直是他堅持的目標及努力方向，隨著 AI科技時代的來臨，去年推動「台北市工安科技降災平安4年計畫」，將人工智慧科技導入營造業，強化工地現場安全管理；現今搭配XR訓練場域，期望透過數位互動之沉浸式學習方式，揮別傳統教育訓練之缺點，提升工作者安衛知能及風險意識，打造永續健康職場環境的安全之都。

勞動局局長高寶華指出，近年來墜落、倒崩塌、感電、物體飛落及缺氧中毒等災害發生屢見不鮮，為避免工作者教育訓練與認知不足，而曝露於危害之工作環境或產生不安全行為，勞檢處積極向職安署申請試辦XR訓練場域，並請南科管理局協助建置，期望打造互動式學習環境，使未來授課模式更加具互動性，以協助工作者認知職場危險，逐步促進職場安全衛生文化。

台北市勞動檢查處上午舉行「多體感延伸實境 （XR）職安模擬訓練場域」開幕式，台北市長蔣萬安出席開幕活動，親自體驗沉浸式互動訓練系統，為工作者提供互動式學習環境，深刻認知職場危險，進而打造安全的職場環境。 記者林伯東／攝影
台北市勞動檢查處上午舉行「多體感延伸實境 （XR）職安模擬訓練場域」開幕式，台北市長蔣萬安出席開幕活動，親自體驗沉浸式互動訓練系統，為工作者提供互動式學習環境，深刻認知職場危險，進而打造安全的職場環境。 記者林伯東／攝影
台北市勞動檢查處上午舉行「多體感延伸實境 （XR）職安模擬訓練場域」開幕式，台北市長蔣萬安（右二）、國家科學及技術委員會副主委蘇振綱（左二）、勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉（左一）、勞動局局長高寶華（右一）一同揭幕。記者林伯東／攝影
台北市勞動檢查處上午舉行「多體感延伸實境 （XR）職安模擬訓練場域」開幕式，台北市長蔣萬安（右二）、國家科學及技術委員會副主委蘇振綱（左二）、勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉（左一）、勞動局局長高寶華（右一）一同揭幕。記者林伯東／攝影
台北市勞動檢查處上午舉行「多體感延伸實境 （XR）職安模擬訓練場域」開幕式，台北市長蔣萬安出席開幕活動並致詞。記者林伯東／攝影
台北市勞動檢查處上午舉行「多體感延伸實境 （XR）職安模擬訓練場域」開幕式，台北市長蔣萬安出席開幕活動並致詞。記者林伯東／攝影
台北市勞動檢查處上午舉行「多體感延伸實境 （XR）職安模擬訓練場域」開幕式，台北市長蔣萬安出席開幕活動，親自體驗沉浸式互動訓練系統，為工作者提供互動式學習環境，深刻認知職場危險，進而打造安全的職場環境。 記者林伯東／攝影
台北市勞動檢查處上午舉行「多體感延伸實境 （XR）職安模擬訓練場域」開幕式，台北市長蔣萬安出席開幕活動，親自體驗沉浸式互動訓練系統，為工作者提供互動式學習環境，深刻認知職場危險，進而打造安全的職場環境。 記者林伯東／攝影
台北市勞動檢查處上午舉行「多體感延伸實境 （XR）職安模擬訓練場域」開幕式，台北市長蔣萬安出席開幕活動，親自體驗沉浸式互動訓練系統，為工作者提供互動式學習環境，深刻認知職場危險，進而打造安全的職場環境。 記者林伯東／攝影
台北市勞動檢查處上午舉行「多體感延伸實境 （XR）職安模擬訓練場域」開幕式，台北市長蔣萬安出席開幕活動，親自體驗沉浸式互動訓練系統，為工作者提供互動式學習環境，深刻認知職場危險，進而打造安全的職場環境。 記者林伯東／攝影

職場 蔣萬安

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