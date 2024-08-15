2024八里城市沙雕周末開展 今年融入光影互動裝置

「2024八里城市沙雕展」本周末開展，將以「宇你相遇」為主題分3大展區，民眾可藉由17座沙雕藝術作品體驗宇宙奧妙。新北高灘處表示，今年沙雕更特別加入光影裝置，讓民眾與作品互動，看完沙雕還能騎乘河濱自行車道，一覽淡水河美景。

高灘處長張修銘表示，今年八里城市沙雕展主題為「宇你相遇」，分為3大展區「宇宙冒險、星際之旅、宇宙不思議」，結合星球、火箭、外星人及飛碟等宇宙元素，用KUSO創意的手法，共展出17座沙雕作品，更特別加入光影裝置，讓民眾可以近距離與作品互動。此外，還有「夢幻情緣」浪漫光雕，6座主題光雕為八里左岸公園打亮最浪漫的夜空。沙雕展於8月17日正式開展，一路展至10月13日。

張修銘指出，當地除活動外也有完善自行車道，從獅子頭山水匯集廣場往北，更新打造海世界觀景平台、龍形渡船頭、米倉無限公園等休憩節點，讓民眾在看完展後，能舒適地騎著腳踏車一覽淡水河美景。

高灘處補充，8月17日為活動開幕式，下午4時30分有Tako姊姊說故事帶動跳，還有太空哥哥帶來精湛的舞技，並還有按讚送好禮活動。展覽期間，8月24日開始每周六推出「小小沙雕師」免費體驗活動，民眾8月19日起可在臉書「新北水漾」開始報名。