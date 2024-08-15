快訊

奧運羽球金牌安洗瑩退國家隊原因？韓媒曝：幫前輩「打掃洗衣」7年

IG神功能「未讀偷看訊息」回歸嗨翻！網曝還有2招也能比照辦理

分發入學放榜錄取率94.62%！「2505缺額招不滿」近3年最少

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024八里城市沙雕周末開展 今年融入光影互動裝置

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「2024八里城市沙雕展」本周末開展，將以「宇你相遇」為主題分3大展區，今年沙雕更特別加入光影裝置，讓民眾與作品互動。圖／新北高灘處提供
「2024八里城市沙雕展」本周末開展，將以「宇你相遇」為主題分3大展區，今年沙雕更特別加入光影裝置，讓民眾與作品互動。圖／新北高灘處提供

「2024八里城市沙雕展」本周末開展，將以「宇你相遇」為主題分3大展區，民眾可藉由17座沙雕藝術作品體驗宇宙奧妙。新北高灘處表示，今年沙雕更特別加入光影裝置，讓民眾與作品互動，看完沙雕還能騎乘河濱自行車道，一覽淡水河美景。

高灘處長張修銘表示，今年八里城市沙雕展主題為「宇你相遇」，分為3大展區「宇宙冒險、星際之旅、宇宙不思議」，結合星球、火箭、外星人及飛碟等宇宙元素，用KUSO創意的手法，共展出17座沙雕作品，更特別加入光影裝置，讓民眾可以近距離與作品互動。此外，還有「夢幻情緣」浪漫光雕，6座主題光雕為八里左岸公園打亮最浪漫的夜空。沙雕展於8月17日正式開展，一路展至10月13日。

張修銘指出，當地除活動外也有完善自行車道，從獅子頭山水匯集廣場往北，更新打造海世界觀景平台、龍形渡船頭、米倉無限公園等休憩節點，讓民眾在看完展後，能舒適地騎著腳踏車一覽淡水河美景。

高灘處補充，8月17日為活動開幕式，下午4時30分有Tako姊姊說故事帶動跳，還有太空哥哥帶來精湛的舞技，並還有按讚送好禮活動。展覽期間，8月24日開始每周六推出「小小沙雕師」免費體驗活動，民眾8月19日起可在臉書「新北水漾」開始報名。

「2024八里城市沙雕展」本周末開展，將以「宇你相遇」為主題分3大展區，民眾可藉由17座沙雕藝術作品體驗宇宙奧妙。圖／新北高灘處提供
「2024八里城市沙雕展」本周末開展，將以「宇你相遇」為主題分3大展區，民眾可藉由17座沙雕藝術作品體驗宇宙奧妙。圖／新北高灘處提供
「2024八里城市沙雕展」本周末開展，將以「宇你相遇」為主題分3大展區，民眾可藉由17座沙雕藝術作品體驗宇宙奧妙。圖／新北高灘處提供
「2024八里城市沙雕展」本周末開展，將以「宇你相遇」為主題分3大展區，民眾可藉由17座沙雕藝術作品體驗宇宙奧妙。圖／新北高灘處提供
「2024八里城市沙雕展」本周末開展，將以「宇你相遇」為主題分3大展區，今年沙雕更特別加入光影裝置，讓民眾與作品互動。圖／新北高灘處提供
「2024八里城市沙雕展」本周末開展，將以「宇你相遇」為主題分3大展區，今年沙雕更特別加入光影裝置，讓民眾與作品互動。圖／新北高灘處提供
「2024八里城市沙雕展」本周末開展，將以「宇你相遇」為主題分3大展區，民眾可藉由17座沙雕藝術作品體驗宇宙奧妙。圖／新北高灘處提供
「2024八里城市沙雕展」本周末開展，將以「宇你相遇」為主題分3大展區，民眾可藉由17座沙雕藝術作品體驗宇宙奧妙。圖／新北高灘處提供
「2024八里城市沙雕展」本周末開展，將以「宇你相遇」為主題分3大展區，民眾可藉由17座沙雕藝術作品體驗宇宙奧妙。圖／新北高灘處提供
「2024八里城市沙雕展」本周末開展，將以「宇你相遇」為主題分3大展區，民眾可藉由17座沙雕藝術作品體驗宇宙奧妙。圖／新北高灘處提供
「2024八里城市沙雕展」本周末開展，將以「宇你相遇」為主題分3大展區，民眾可藉由17座沙雕藝術作品體驗宇宙奧妙。圖／新北高灘處提供
「2024八里城市沙雕展」本周末開展，將以「宇你相遇」為主題分3大展區，民眾可藉由17座沙雕藝術作品體驗宇宙奧妙。圖／新北高灘處提供
「2024八里城市沙雕展」本周末開展，將以「宇你相遇」為主題分3大展區，民眾可藉由17座沙雕藝術作品體驗宇宙奧妙。圖／新北高灘處提供
「2024八里城市沙雕展」本周末開展，將以「宇你相遇」為主題分3大展區，民眾可藉由17座沙雕藝術作品體驗宇宙奧妙。圖／新北高灘處提供

光影 八里 沙雕 淡水河

延伸閱讀

「2024八里城市沙雕展」8月17日盛大開幕！匯集9位日台沙雕師創作「17座宇宙主題沙雕」

七夕點燈、美到10月！ 八里左岸「黃金稻穗」夢幻情緣光雕展 6場景免費打卡一次看

通霄沙雕藝術節小農文創市集今登場 藝文活動不斷電

MLB／貝茲將歸隊宇宙道奇 教頭說大谷翔平還是不動一棒

相關新聞

桃園以北設數據中心不供電 新北：以專案協助與中央溝通

2030年前至少有十座數據中心要在台設置，因應AI浪潮用電量大增，台電董事長曾文生昨（9）日明白表示，數據中心申請用電量...

新北街友未能穩定就業率逐年增 勞工局：持續輔導

如何讓街友重回社會，是各地方政府努力目標，新北市列冊街友有448位，市府各單位長期推動街友安置與就業政策，不過新北市審計...

2024八里城市沙雕周末開展 今年融入光影互動裝置

「2024八里城市沙雕展」本周末開展，將以「宇你相遇」為主題分3大展區，民眾可藉由17座沙雕藝術作品體驗宇宙奧妙。新北高...

新北青年保險 審計處批效益差

新北市青年局推動「青年，好險有你」計畫，2022年以278萬元決標，但審計處指出，因宣傳不足，推出計畫時程較遲，前年僅1...

補助滿1年 北市好孕專車1.7萬人搭乘

北市與計程車車隊推「好孕2U乘車補助」一周年，市長蔣萬安昨公布共有1萬7千人使用，累積46萬趟次的運送服務，成績亮眼，但...

彭振聲不出席 京華城案調查小組8/20會議取消

京華城案爭議不休，台北市議會京華城案調查小組原定20日開會並訪談前台北市副市長彭振聲，但會議突然取消。調查小組召集人游淑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。