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新北青年保險 審計處批效益差

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

新北市青年局推動「青年，好險有你」計畫，2022年以278萬元決標，但審計處指出，因宣傳不足，推出計畫時程較遲，前年僅1162人投保，人數少，金額僅32萬餘元，占11.62%，去年原廠商甚至無意願繼續承接，導致計畫經費未妥善運用。新北市青年局表示，今年已提高採購單價，也放寬投保年紀，增加投保意願。

剛畢業大學生在找到工作前收入不穩，有投保空窗期，青年局推動免費意外險，讓青年受益。但審計處指出，該計畫從2022年8月23日啟動，由新光人壽決標，以每人278元推動，但第一年實際投保人數僅1162人，去年新光人壽無意願繼續承接計畫。

審計處表示，青年局今年繼續辦理此計畫，4月8日第二次招標今年計畫，也無廠商投標，導致計畫無法順利推動，青年局要妥謀善策，才能確實發揮計畫效益。

青年局表示，2023年度曾聯繫各保險公司報價或提供執行建議，但受防疫保單虧損影響，保險公司轉趨謹慎保守，皆無意願承做。

青年局表示，今年積極聯繫各保險公司後再次推動，為提升廠商投標意願，已提高每人保險預算採購單價至310元，第三次招標由新光人壽決標，希望能在畢業季前開始執行，並配合各校校園徵才、企業招募說明會等活動宣傳，提高計畫執行成效。

另外，青年局表示，「青年，好險有你」提供新北青年30萬元意外傷害險及1萬元意外醫療實支實付險，今年放寬2022年到2024年畢業、肄業及退伍青年都可參加，有紙本、線上兩種申請管道，提高加保便利性。

保險 青年

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