補助滿1年 北市好孕專車1.7萬人搭乘

北市與計程車車隊推「好孕2U乘車補助」一周年，市長蔣萬安昨公布共有1萬7千人使用，累積46萬趟次的運送服務，成績亮眼，但議員鍾沛君昨代表孕婦發聲，提到孕婦常被專車「棄單」，盼市府要調查原因。北市府回應，若遇棄單，可通知車隊客服改善，並協助派車，供公運處後續查處。

北市好孕專車依實際車資折抵，單趟次最高補助250元，使用效期可到預產期後6個月，市府昨辦一周年記者會，蔣萬安說，不只能讓孕媽咪省車資，更重要是減少她們在懷孕期間的不適。

鍾沛君帶著三個月大的兒子出席活動，她說，孕期胖了32公斤，很感謝第一線司機，在如「恐龍般」上下車時關懷幫助；不過常被好孕專車「棄單」，可能要靠車隊調查，是怕孕婦大包小包麻煩，或上下車太慢？她在同一地點叫不到好孕專車，但改用一般叫車就叫得到。

北市府表示，合作車隊駕駛接單後，如等候乘客超過3分鐘或車輛問題等因素，才會取消趟次；如遇駕駛棄單或服務不佳，可通知車隊客服查處改善並協助派車，或記錄司機資訊，供公運處後續查處。

社會局表示，調查使用服務的媽媽滿意度，滿分5分獲4.3分；乘車費用補助，媽媽們更給出4.8分，但也給出建議，有定位準確度及叫車速度問題等，會再與業者討論，讓媽媽們更安心。