彭振聲不出席 京華城案調查小組8/20會議取消
京華城案爭議不休，台北市議會京華城案調查小組原定20日開會並訪談前台北市副市長彭振聲，但會議突然取消。調查小組召集人游淑慧今天表示，彭振聲因當天家中有事不克出席。
前台北市長柯文哲任內涉京華城改建案等爭議，台北地檢署分案偵辦，12日以被告身分傳喚彭振聲說明。檢察官訊後諭令彭振聲限制出境、出海，限制住居。
由於京華城案爭議不休，台北市議會調查小組的調查報告預定8、9月出爐，調查小組原擬定8月20日召開會議且將再訪談彭振聲。
不過，議會行事曆上將原訂8月20日的會議資訊突然取消。游淑慧今天接受媒體採訪時表示，彭振聲在尚未遭檢調約談前，就已致電告知他因8月20日家中有事而不克出席會議。至於後續開會時間，仍未確定。
調查小組5月底召開第6次會議時曾提及，彭振聲原透過中間人聯繫願意擇日接受訪談，但後來表達不願意，所以未出席。
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