桃園以北設數據中心不供電 新北：以專案協助與中央溝通

2030年前至少有十座數據中心要在台設置，因應AI浪潮用電量大增，台電董事長曾文生昨（9）日明白表示，數據中心申請用電量5MW以上，若是設在桃園以北，台電現在一律不核准供電。新北市經發局長何怡明表示，會以專案方式協助與中央溝通。

數據中心通常會選定北部區作為據點，一是北部產業大多為知識、高科技密集型產業，像金融業、電子資通訊產業等，且企業營運總部及研發中心較多，使用客戶也大多集中在北台灣。二來是數據中心強調異地備援及機房維護的重要性，其與公司設置距離以不超過30至50公里為原則。

目前中華電信、遠傳電信都有在新北設置數據中心，經發局表示，數據中心是未來產業經濟的基礎設施，可促進科技產業的發展，因此選址設時立，須考量跟周邊企業及產業聚落間的相互合作，並要能分散企業營運風險，規畫適合該區域的特性，不適合以區域供電的狀況來劃分選址。

經發局表示，仍請中央重視產業發展及穩定供電，並加速投入整體電網的穩定及韌性作為，尤其要考量數據中心佈局特性為主，才能符合產業發展需求。