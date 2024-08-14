萬里雙興高山地瓜開賣 綿密、甜度高蔡季芳教創意料理

每年產季僅有8月到9月，新北市萬里雙興高山地瓜季今天開賣，萬里區公所透過地瓜課程成果展，讓大家更了解地瓜與食農教育。邀請到料理女王蔡季芳老師，示範製作多道夏日創意輕食料理，包括「原形主食五色輕食鍋」等，讓民眾體驗營養清涼少負擔的地瓜料理。

萬里區長黃雱勉表示，萬里區因為有得天獨厚的地形優勢，三面環山，海拔高350至450公尺，高山水氣充足，並且擁有黏性較高的紅土及山坡地型排水良好等優渥的地理條件，才能生產出品質優良的台農57號黃金地瓜和66號紅心地瓜。

高山地瓜的57號黃金地瓜內在金黃，口感鬆軟；66號紅心地瓜則是口感綿密，甜度較高，兩種地瓜更受詢問度高。

區公所與雙興里長整合在地小農，攜手推出質優、精選地瓜禮盒，配合推出線上訂購宅配到家服務，由雙興里辦公處推薦3個銷售窗口余家園、大坪地瓜園及萬里美樹館提供服務。高山地瓜種植的時間比一般地瓜多半個月至20天，數量有限。

阿芳老師蔡季芳示範多道創意地瓜料理，「原形主食五色輕食鍋」就是運用地瓜，搭配去骨雞腿肉、黑木耳、蒜仁、秋葵、美白菇、紅棗、蛤蠣及小卷；「冰心地瓜蛋沙拉」則是將地瓜蒸熟，加入水煮蛋、起司片、麵包粉，簡單快速又營養。

夏日透心涼的冰品，「優格地瓜冰」使用66號地瓜熱壓成泥，加入無糖優格及蜂蜜拌成稠狀後冰入冷凍庫，結塊後即可食用，阿芳老師建議搭配薄荷葉提香，味道層次更豐富。