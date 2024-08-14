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土城新州路口拓寬中 月底往環快轉彎不卡卡

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台65快速道底下是跨區要道，其中土城新州路及擺街堡路口是不少大車常經之處，但因為路幅較小、轉彎半徑不足，民眾憂心安全。記者李成蔭／攝影
台65快速道底下是跨區要道，其中土城新州路及擺街堡路口是不少大車常經之處，但因為路幅較小、轉彎半徑不足，民眾憂心安全。記者李成蔭／攝影

台65快速道底下是跨區要道，其中新北市土城新州路及擺街堡路口是不少大車常經之處，但因為路幅較小、轉彎半徑不足，常有車卡住甚至衍生出車禍，民眾憂心安全問題。新北養工處表示，現已正在拓寬路口，可增加近2公尺寬度，讓通車更暢通安全，預計月底完工。

土城新州路口鄰接擺街堡路，是土城地區通往環河快速道路捷徑，當中也不少大車出入，但由於路口路幅較小，常造成車輛轉彎半徑受限及會車困難等問題。

民眾反映，主要是大車經過時要轉彎，就會因為轉彎半徑太小無法一次就順利轉過，甚至會因此卡在路口，更不用提會車問題，不只行經民眾不方便，也影響周圍交通。新北市議員林銘仁表示，接獲民眾陳情後反映將拓寬，期間也請用路人多注意。

養工處道路養護二科科長陳衍派說，地方民代反映台65下匝道大型車輛新州路轉擺接堡路時常發生交通事故，為優化該路口問題，經市府交通局相關單位決議，將新州路車道寬度原為4.85公尺雙向各1車道拓寬。

陳衍派表示，該路段改善後為6.7公尺及6.6公尺雙向各1車道，而人行道淨寬仍維持3公尺寬，已於8月1日開工，預計8月31日竣工，改善後可提升路口優化，讓行車更加通暢安全。

土城新州路及擺街堡路口是不少大車常經之處，新北養工處正施作拓寬中。記者李成蔭／攝影
土城新州路及擺街堡路口是不少大車常經之處，新北養工處正施作拓寬中。記者李成蔭／攝影

交通事故 車道

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