土城新州路口拓寬中 月底往環快轉彎不卡卡

台65快速道底下是跨區要道，其中新北市土城新州路及擺街堡路口是不少大車常經之處，但因為路幅較小、轉彎半徑不足，常有車卡住甚至衍生出車禍，民眾憂心安全問題。新北養工處表示，現已正在拓寬路口，可增加近2公尺寬度，讓通車更暢通安全，預計月底完工。

土城新州路口鄰接擺街堡路，是土城地區通往環河快速道路捷徑，當中也不少大車出入，但由於路口路幅較小，常造成車輛轉彎半徑受限及會車困難等問題。

民眾反映，主要是大車經過時要轉彎，就會因為轉彎半徑太小無法一次就順利轉過，甚至會因此卡在路口，更不用提會車問題，不只行經民眾不方便，也影響周圍交通。新北市議員林銘仁表示，接獲民眾陳情後反映將拓寬，期間也請用路人多注意。

養工處道路養護二科科長陳衍派說，地方民代反映台65下匝道大型車輛新州路轉擺接堡路時常發生交通事故，為優化該路口問題，經市府交通局相關單位決議，將新州路車道寬度原為4.85公尺雙向各1車道拓寬。