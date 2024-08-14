林郁婷奧運奪金 新北：家鄉鶯歌美食廣場祭優惠

新北市市場處今天表示，為慶祝「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌，攜手鶯歌美食廣場攤商共同推出消費滿額優惠，邀請大家到鶯歌享受美食並感受鶯歌滿滿熱情與魅力。

新北市政府市場處發布新聞稿，處長李長奎表示，林郁婷成為台灣首位獲得奧運拳擊金牌的選手，市場處特別攜手鶯歌美食廣場攤商共同推出消費滿百9折的優惠，週末（8月17日、18日）更限量加碼滿百送百優惠活動。

鶯歌美食廣場會長陳淑彩指出，林郁婷是鶯歌人的驕傲，希望藉由這次的促銷活動，讓更多人能感受到這份喜悅，一起為林郁婷的努力與成就喝采。

市場處表示，鶯歌美食廣場是以鶯歌公有零售市場2樓閒置空間進行改造，將鶯歌陶瓷文化與現代美食主題結合，引進甜點輕食、中式及異國料理等多樣化美食，提供觀光飲食的服務機能。