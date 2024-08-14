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台日觀光慶典交流 新北受邀體驗鳥取傘舞祭

中央社／ 新北14日電

日本鳥取縣邀新北市觀旅局參加今天舉行的「鳥取縣鏘鏘傘舞祭典」。觀旅局表示，回邀鳥取縣參與「2024新北歡樂耶誕城」及明年的新北平溪天燈節，促進台日情誼與觀光效益。

新北市觀光旅遊局今天發布新聞指出，鳥取縣位於日本本州西部，北臨日本海，擁有全日本面積最大的砂丘，因此促成世界唯一使用「沙」做為雕刻作品素材的室內美術館－砂之美術館。

觀旅局表示，鳥取沙丘的特色，與新北市貢寮區福隆國際沙雕藝術季、八里沙雕有相似景觀魅力，透過交流可增進兩地友誼，並互相推廣旅遊，提升觀光效益。

「鳥取縣鏘鏘傘舞祭典」，觀旅局指出，此祭典每年都吸引大量遊客，2014年曾登錄世界金氏紀錄「世界最大規模的傘舞」。這次受邀體驗傘舞文化，可汲取相關推廣大型節慶活動的經驗，借鏡提升活動品質，並研商觀光及文化交流的機會。

觀旅局表示，在13日的晚宴中，新北贈送平溪天燈節及歡樂耶誕城的禮物，也邀請鳥取縣觀光單位訪台，提升國際城市交流，與觀光產業國際市場。

平溪 日本

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