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淡古推8/17夜遊紅毛城 農曆7月試膽聽奇聞軼事

中央社／ 新北14日電
新北市立淡水古蹟博物館8月17日傍晚6點至晚上8點，開放夜遊淡水紅毛城、前清英國領事官邸。圖／淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館8月17日傍晚6點至晚上8點，開放夜遊淡水紅毛城、前清英國領事官邸。圖／淡水古蹟博物館提供

淡水古蹟博物館8月17日晚間推出紅毛城夜遊活動，除安排專人導覽埔頂山上靈異詭事，還能重返紅毛城現場並了解目睹鬼火事件、辦公室半夜響鈴秘密及地牢裡與蛇大戰等故事。

新北市立淡水古蹟博物館今天發布新聞稿表示，農曆7月搭配熱門特展「18『古』怪事」，將於8月17日（週六）晚間6時至晚間8時舉辦夜遊活動，除了安排專人導覽「18『古』怪事」特展奇聞軼事及分享淡水埔頂山上的靈異詭事外，並開放夜遊淡水紅毛城。

淡古指出，根據「紅樓舊事—前英國駐台領事聘雇員之口述歷史」，有人曾在紅毛城隔壁的前清英國領事官邸往高爾夫球場方向看到鬼火，實則可能是清法戰爭滬尾之役遺留屍骨被翻土挖出後接觸到空氣燃燒所致。

此外，淡古表示，根據同一份口述歷史，淡水紅毛城的樹叢裡住著滿滿的蛇，特別是下大雨後，常常會有幾百隻一起出現。

另外，傳說在2006年淡水紅毛城值班館員在某日深夜巡邏時，辦公室內所有電話突然同時響起，讓他當場嚇壞。遊客屆時都能重返當地，了解當時故事。

淡古指出，活動預計8月16日（週五）中午12時開放線上報名20名，活動當天晚間5時30分起開放現場報名10名，共30個名額，額滿為止。

詳細活動內容，淡古表示，可上淡水古蹟博物館官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw或臉書（Facebook）粉絲專頁www.facebook.com/tamsuihistoricalmuseum查詢。

淡古館長黃麗鈴指出，現正於淡水海關碼頭展出中的「18『古』怪事」特展內容改編自調查研究、台灣日日新報、與淡水稅關相關的「五十會」及「臺關」雜誌，還有口述歷史及鄉野傳說等史料，從中挑選鮮為人知事件，轉譯重編平常難以閱讀的歷史往事。

黃麗鈴說，「18『古』怪事」特展目前已超過134萬人次參觀，去年農曆7月推出可愛小鬼怪的IG濾鏡、符咒造型紋身貼紙、平安牛奶及壓壓驚點心等系列活動，受熱烈支持；今年則在夜間開放民眾進入擁有近400年歷史的國定古蹟淡水紅毛城，透過民俗節慶角度了解文化資產多元面向。

古蹟博物館 淡水

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