2024台北城市杯拳擊賽將登場 林郁婷、陳念琴都打過

第14屆「2024台北城市杯拳擊邀請賽」將於8月23日至25日登場。台北市體育總會拳擊協會舉辦大型國際拳擊賽事，將國內拳擊賽事國際化，邀請國內、外好手出席，培育拳擊人才，參與2024巴黎奧運的陳念琴、林郁婷、吳詩儀、黃筱雯等人，都參與過城市杯的比賽。

台北市體育總會拳擊協會與台北市體育局共同辦台北城市杯拳擊邀請賽，於台北體育館1樓舉行，8月23日晚上6點舉行開幕式與初賽，24日下午2點進行複賽，25日下午2點舉辦決賽與頒獎儀式。

今年巴黎奧運，台灣共有6位拳擊手入圍，是史上有史以來最多人入圍的記錄，包括為台灣勇奪首面拳擊金牌的林郁婷、獲得銅牌的吳詩儀及陳念琴、2021年東京奧運拿下銅牌的黃筱雯、男子組的甘家葳和賴主恩等選手，都曾多次參加歷屆台北市城市盃國際賽事的拳技交流，經過無數挑戰與磨練，逐步邁向國際擂台。

理事長郭枝來表示，拳擊運動是集合致力、技巧、戰術、速度和精神力為一體的競技運動，也是奧運比賽正式項目之一，希望可以藉由國際交流賽事，爭取亞洲運動會與大型拳擊賽會，形塑台北市的城市形象，有助於蓬勃運動產業與其他國家友邦城市友誼交流。