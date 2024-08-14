林郁婷8/15新北有簽名會 鶯歌還有遊行和歡迎會

新北市體育局感謝市民在奧運期間為選手加油，15日下午3時30分將於市府舉辦「台灣驕傲、新北榮耀」奧運選手簽名會。另外，18日鶯歌區公所也將為女子拳擊奪金的林郁婷辦遊行。

新北市長侯友宜今天在市政會議中表示，市民為奧運選手加油，不僅為新北加油，也讓世界看到台灣。運動員不管是否奪牌，努力為台灣打拚，這些選手都令人感動。

侯友宜說，團結的台灣是令人感動的，希望未來也如此，讓國家走得更順，尤其，運動員舞台上3分鐘，台下卻要苦練，相當不簡單。

體育局長洪玉玲市政會議中表示，15日下午3時30分至4時30分，將在市府1樓大廳舉辦「台灣驕傲、新北榮耀」奧運選手簽名會，邀新北選手與粉絲見面。

體育局下午表示，將到場的奧運選手包括，拳擊金牌女將林郁婷、「柔道女王」連珍羚、體操丁華恬、跆拳道羅嘉翎、射箭雷千瑩、湯智鈞、戴宇軒等。

體育局說，感謝市民支持選手，歡迎自備簽名小物，讓選手簽名留下珍貴的紀念，也可以親口跟選手說話互動。

民進黨立委蘇巧慧今天透過社群網站臉書（Facebook）表示，市府18日將幫拳擊女將林郁婷在鶯歌國小前廣場舉辦奧運英雄歡迎會，上午10時30分起入場，當天還會有英雄遊行。

鶯歌區長曾明華接受中央社記者電訪表示，初步規劃當天的遊行由林郁婷、指導教練曾自強一起在車上，上午10時從鶯歌區公所出發，簡單致詞後，以車隊繞行感謝鄉親的支持。

他說，車隊預計經過林郁婷老家、母校鶯歌國中，並從鶯歌國中步行到鶯歌國小，參加簡單的英雄歡迎會，相關活動細節仍在規劃中。