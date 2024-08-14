苦楝樹遭水泥封根 淡北道工區已恢復土壤狀態

淡北道路工程如火如荼進行中，卻有居民發現淡北道路工區範圍內，靠近樹梅坑溪出海口處，原有6株預計因工程移植的苦楝樹，樹穴遭混凝土封住，經新北市議員鄭宇恩要求落實對生態保護的承諾，目前新建工程處已將樹根部份的水泥敲除，恢復成為土壤狀態。

在8月4日時6株苦楝樹下方的樹穴遭混凝土填滿，水泥直接與樹皮接觸，不過在8月8日新建工程處接獲通知後，派員前往先行將樹木周邊水泥敲除，不過現場仍殘留有少量混凝土碎片及粉塵，淺層樹根也可見鑿痕。

據了解，高鹼性水泥若滲透入土壤將造成樹根侵蝕，此外水泥封面會阻礙水及氧氣進入土壤，造成樹根死亡、潰爛。這也讓附近居民相當擔心。

新北市議員鄭宇恩指出，根據新建工程處現場回復，該混凝土鋪面並非淡北道路主體工程，而是為睦鄰所做之臨時鋪面。鄭宇恩要求新工處應立即展開樹木維護作業，恢復樹木生長環境、確保樹木健康狀況，後續再依規定程序展開移植。

對此新工處也向市議員鄭宇恩承諾將請顧委託的樹木技術士立即進場，預計自11月展開移植，耗時約6個月，一定會按照規範進行。

鄭宇恩強調，盼新工處引以為戒，在未來的工程中落實對生態保護的承諾。