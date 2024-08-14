萬里雙興高山地瓜開賣 料理女王教地瓜料理

每年產季僅有8月到9月，眾所期待的萬里雙興高山地瓜季開跑，萬里區公所今年特別於大坪國小舉辦開賣記者會，特別邀請料理女王蔡季芳老師，示範多道以地瓜作為食材的夏日創意輕食料理，有效推廣高山地瓜健康美味之處。

料理女王阿芳老師現場示範多道創意地瓜料理，都是炎炎夏日大人小孩喜愛的美味菜色，讓民眾在家也能享受清爽無負擔的輕食料理。此外，這次活動也運用大坪國小磚窯設施，搭配奧運熱潮，開窯拿出奧運金牌造型的披薩與烤地瓜，讓現場眾人品嚐到窯烤地瓜料理的美味。

萬里區長黃雱勉說，萬里區具有得天獨厚的地形優勢，三面環山，高山水氣充足，並且擁有黏性較高的紅土及山坡地型排水良好等優渥地理條件，生產出全國品質最優良的高山地瓜，也因為高山地瓜種植的時間比一般地瓜多半個月至20天，數量有限所以更加可貴，也歡迎民眾欲購從速，錯過就要再等明年。