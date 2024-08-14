瑞芳火車站美學改造 外觀拉皮讓老車站有新風貌

為了提供給旅客更優質的環境，台鐵正在進行瑞芳火車站的美學改造工程，包括外觀拉皮、公廁，還有票務空間等，預計明年底可以完成，地方也期待完工後，可以帶給旅客更舒適的候車環境，也讓老車站有新風貌。

瑞芳地區觀光景點很多，不論是水金九地區或是猴硐等等，一年觀光客百萬人以上，大多旅客選擇搭乘火車到瑞芳再轉乘其他交通工具，而瑞芳車站站體歷史悠久，已經老舊不堪，因此，台鐵目前在進行美學改造工程，盼經由美學小組導入美感，讓老車站有新生命力。

龍安里里長柯瑞和說，瑞芳車站歷史悠久，站體已經老舊，結構也有待補強，這次美學改造工程地方期待已久，盼車站改造後能讓人耳目一新。

立法委員廖先翔說，瑞芳車站美學改造項目包括前站外牆整修美化，公廁等空間調整及美化改善，預計在明年底可以完工，帶給旅客全新的視覺感受。