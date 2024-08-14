新北首間私人職場教保中心在汐止 每月最高3千元

新北市汐止區澄心教保中心今天揭牌，不僅是新北首間私人設立職場教保中心，也是全國首間加入準公共教保服務機構的教保中心，每月學費最高不超過新台幣3000元。

新北市汐止區「財團法人福智文教基金會附設新北市澄心職場互助教保服務中心」今天舉行開幕揭牌儀式，包括新北市長侯友宜、教育部次長林騰蛟、國民黨立委廖先翔、國民黨新北市議員白珮茹、洪佳君、邱烽堯、陳儀君、民進黨新北市議員林銘仁等人出席。

侯友宜說，這是新北首間私人設立職場互助教保服務中心，可收托60名2至6歲幼兒，更是全國第一家加入準公共教保服務機構的教保中心，透過公私部門協力，讓職場爸媽兼顧工作與育兒。

侯友宜表示，新北市公共化幼兒園6年增設245班，收托人數全國第一，平價教保服務（公共化及準公共幼兒園）達5萬人，目前已有6所由政府機關及公營公司設立的職場互助教保服務中心，收托人數共290人。

侯友宜說，為鼓勵私人企業設立職場互助教保服務中心，新北市結合中央資源，民國114年起提供最高達500萬元設立補助，鼓勵企業共同為市民提供更多優質且平價托育環境。

林騰蛟表示，這間教保中心應也是全國學前教育「最高」學府，因為教育部在去年2月修改法規，規定職場教保服務中心必須設置在1到3樓，而位處4樓的澄心教保中心是111年就申請成立，能適用舊法規設置。

林騰蛟說，準公共教保服務機構每人每月收費，第1胎不超過3000元，第2胎不超過2000元，第3胎以上不超過1000元。也鼓勵更多企業界能比照、廣設教保服務中心，兼顧員工照顧與就業需求，也讓年輕人敢婚、願生、樂養，大家一起努力。

新北市政府教育局補充，準公共教保服務機構收費標準是依據「教育部推動及補助地方政府與私立教保服務機構合作提供準公共教保服務作業要點」規定辦理。

至於收托資格，教育局說，澄心教保中心以收托福智員工子女優先，其次為同一棟大樓有與澄心簽約廠家的員工子女，如果還有名額也會開放民眾申請。

財團法人福智文教基金會執行長郭基瑞說，澄心教保中心園所空間非常寬敞，也為孩子準備有機健康食材，隔間裝潢全都使用無毒建材，並獲綠裝修品質認證，就是要為孩子打造健康快樂學習園地，也讓家長安心、政府放心。

教育局表示，新北市113學年度（113年8月1日起）準公共教保服務機構總數達261間；為因應雙薪家庭托育需求及趨勢，新北將持續利用公有餘裕空間，並爭取公益捐贈空間，以設置公共化幼兒園，同時攜手勞工局積極鼓勵私人企業設立職場互助教保服務中心。