新北推友善職場 全國首間私立準公共職場教保中心開幕

財團法人福智文教基金會附設新北市澄心職場互助教保服務中心今揭牌，新北市長侯友宜說，樂見新北首間私設職場互助教保服務中心營運，同時也是全國第1家加入準公共教保服務機構的教保中心，公私協力幫助職場爸媽兼顧工作和育兒，讓生育子女的員工減少煩惱。

福智基金會先前已在全國各地開設9所非營利幼兒園，7所準公共化私立幼兒園，照顧超過1200名小朋友。基隆會設在汐止遠雄U-TOWN商辦大樓4樓的教保中心，將收托大樓內相關企業員工最多60名2至6歲幼兒。

福智基金會執行長郭基瑞表示，這處教保中心空間寬敞舒適，隔間裝潢全部都是無毒建材，而且融入綠裝修的品質認證，並為小朋友準備有機健康的食材，目的都是為了未來的主人翁，打造健康學習環境，讓小朋友開心、家長安心、政府放心。

侯友宜今天和曾任新北教育局長的教育部次長林騰蛟，一起出席澄心職場教保中心揭幕儀式。侯友宜表示，新北市公共化幼兒園6年增設245班，收托人數全國第一。平價教保服務（公共化及準公共幼兒園）托育人數達5萬人。

侯友宜說，新北市目前已有6所政府機關及公營公司設立的職場互助教保服務中心，收托290人。市府鼓勵私人企業設立職場互助教保中心，打造友善的職場環境，樂見澄心開幕。市府明年起將結合中央資源，提供最高達500萬元的設立補助，鼓勵企業共同為市民提供更多優質且平價的托育環境。

新北市勞工局表示，私人企業設立職場互助教保服務中心可申請補助，已設置設施者也可申請改善或更新費用，每年最高補助50萬元。市府並首創「教保托育人員」及「專業諮詢服務」補助，最長補助6個月，若企業提供居家式托育服務或發放員工托兒津貼，每年最高補助60萬元。