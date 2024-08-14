北市5樓老公寓增設電梯獲補助 更新處：首例300萬元

北市多數6層樓以下公寓未設管委會，因而無法申請增設電梯補助，台北市更新處3月放寬申請資格；今天宣布文山區南方桃花源社區的5樓公寓成為首件核准申請案，補助300萬。

為因應北市多數6樓以下公寓未成立管理委員會現況，及大型社區同一使用執照難成立管委會情形，但單棟建築物仍有增設電梯需求，因此台北市政府特別修法放寬「電梯補助申請資格」，並於今年3月4日起生效。

更新處今天發布新聞稿表示，北市老公寓「增設電梯補助」申請資格修法放寬後，民眾可視需求選擇管理委員會、管理負責人或單棟建築物所有權人過半數同意選定代表人，並向更新處申請補助。

其中，首件以單棟建築物選定代表人申請「增設電梯補助」已於8月8日核准通過，位於文山區寧靜巷弄中南方桃花源社區的5樓公寓，屋齡雖逾30年但屋況良好，其核准補助金額為新台幣300萬元。

更新處指出，此案住戶們隨年紀增長而深感上下樓不便困擾，幾經討論後決定委託專業團隊採用統包工程方式進行增設電梯，除社區有足夠空間可增設電梯外，住戶間意願整合也是成功關鍵因素，並配合拆除部分自有部分建築。

同時，住戶們自民國110年開始增設電梯討論至委託建築師辦理申請等，終於今年6月中旬取得增設電梯雜項執照，並於同年7月9日由單棟「選定代表人」向都更處遞件申請「增設電梯補助」並獲得補助，目前正由統包廠商準備開工。

更新處表示，待工程竣工後並領得電梯使用許可證及雜項使用執照後，就會補助核准金額，協助住戶實現有電梯可搭的心願。