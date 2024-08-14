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拚四寶？剛生二寶鍾沛君要送蔣萬安好孕棉 直呼我看好你

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
為了歡慶服務滿周年，台北市政府舉辦「好孕2U、有禮真好」周年記者會。記者曾學仁／攝影
為了歡慶服務滿周年，台北市政府舉辦「好孕2U、有禮真好」周年記者會。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安上任後推出「好孕2U乘車補助」，上路一周年記者會上，才剛生產完的北市議員鍾沛君也出席，蔣萬安看到鍾沛君的二寶馬上投以「羨慕」眼神。鍾也向蔣說「我很看好你！」，自己收過蔣萬安送的金鏟，禮尚往來，換她回去馬上打包「好孕棉」送給蔣萬安，希望明年兩周年，蔣萬安可以一起來分享經驗，讓台下一片歡呼。

鍾沛君今天難得帶著三個月大的寶寶出席公開活動，鍾說，去年她才看到蔣萬安帶著三寶宣布好孕專車政策，想不到今天自己來分享一周年成果記者會。鍾也透露，自己懷這一胎胖了32公斤，笑說懷孕期間每次搭計程車，都像「恐龍」上下車，感謝運將多一點包容、給孕婦多一點時間。

鍾沛君說，她懷孕期間沒有孕吐，還在議會質詢直到小寶寶出生的前兩天，現在寶寶滿一個月就可以睡過夜，正因為孕程胖了32公斤，現已經減剩16公斤，接下來會再接再厲，目標年底前回到懷孕前體重。

鍾沛君今也以自身使用好孕專車建議，未來好孕專車可以持續優化，並坦言自己常被好孕專車棄單，也希望有評鑑機制，因可能有些運將接單時，會看到是好孕專車會擔心孕媽咪是否要求比較多？另外鍾也建議好孕專車可以配置汽車座椅，讓孕媽咪帶著寶寶實際搭乘上更方便。

台北市社會局表示，市府去年7月推出「好孕2U乘車補助」政策後，獲得市民及媽媽們廣大迴響，政策上路滿周年，這次也針對使用服務的媽媽們發送滿意度調查表，滿分5分市民媽媽整體滿意度4.7分。

社會局長姚淑文表示，社會局也推出好孕專車系列活動，從填寫回饋單的媽咪們抽出好禮，甚至接下來連續5周，每周五下午也都會從申請服務的媽媽名單抽出幸運兒，好禮包括精美孕嬰用品等，包括推車、消毒鍋、尿布、月亮哺乳枕等。甚至還有媽媽抽到親子館免預約券，市長蔣萬安當場還一臉羨慕地說，「怎麼她們有親子館免預約，這個很難預約誒」。

鍾沛君說，她懷孕期間沒有孕吐，還在議會質詢到小寶寶出生的前兩天，現在寶寶滿一個月就可以睡過夜，正因為孕程胖了32公斤，現在已經減剩16公斤，接下來會再接再厲，目標年底前回到懷孕前體重。記者林麗玉／攝影
鍾沛君說，她懷孕期間沒有孕吐，還在議會質詢到小寶寶出生的前兩天，現在寶寶滿一個月就可以睡過夜，正因為孕程胖了32公斤，現在已經減剩16公斤，接下來會再接再厲，目標年底前回到懷孕前體重。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 鍾沛君

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