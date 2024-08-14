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暖！張愛晶淚辭新北新聞局長 侯友宜喊：永遠歡迎回來

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市政府新聞局長張愛晶（右）今將卸任，市長侯友宜上午主持市政會議時，道出心中的歡送感言。記者張曼蘋／攝影
新北市政府新聞局長張愛晶（右）今將卸任，市長侯友宜上午主持市政會議時，道出心中的歡送感言。記者張曼蘋／攝影

新北市政府新聞局長張愛晶今將卸任，市長侯友宜上午主持市政會議時，道出心中的歡送感言，表示她是「媒體界的阿信」，這3年多來任勞任怨，永遠歡迎她回來。對此，張愛晶則淚灑現場說，新北是一串美麗珍珠項鍊，要一棒接一棒，讓世界看到、讓新北更好。

侯友宜表示，張愛晶服務3年多，看到她任勞任怨、不眠不休，且新北有很多重大危機事件，張愛晶在議題掌握上扮演重要角色，這段時間說長很長、說短很短，且又要24小時為大家服務，甚至每天清晨就會傳新聞輿情，這種工作態度讓我們非常敬佩。

侯友宜說，相處這麼久，這麼好的人才，怎麼可能輕易讓她離開，但當一個媽媽非常不容易，也比爸爸辛苦很多，但張愛晶沒有鬆懈過，他也尊重其抉擇，「工作可以一棒接一棒，但孩子只有一個」，相信張愛晶做一個難過的決定，人生在舞台上，總有下來離開的一天，這沒有對錯，團隊也許有一天會分散，但朋友永遠都在。

張愛晶哽咽地說，人生跑馬燈一一浮現，雖然講話是她的專業，但今天一開口就破功，千言萬語盡在不言中，她當初來新北時，市長就說新北是一串美麗珍珠項鍊，要讓世界知道，而她也會傳遞給下一棒，一棒接一棒，後繼之人會讓新北更好。

張愛晶將卸任，今天市政會議結束後與市府同仁擁抱道別。記者張曼蘋／攝影
張愛晶將卸任，今天市政會議結束後與市府同仁擁抱道別。記者張曼蘋／攝影

人生 侯友宜

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