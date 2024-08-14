遭審計處批青年保險效益差 新北：已提高保費、放寬投保年紀

新北市青年局推動「青年，好險有你」計畫，但審計處指出，2022年計畫278萬決標，宣傳不足，推出計畫時程較遲，實際投保認人數只有1162人，金額32萬多，僅11.62%，2023年原廠商無意願繼續承接，認為計畫經費未能妥善運用。新北市青年局表示，今年已提高採購單價，也放寬投保年紀，增加投保意願。

剛畢業大學生在找到工作前收入不穩，有投保空窗期，青年局推動免費意外險，讓青年受益。但審計處認為，該計畫從2022年8月23日啟動，由新光人壽決標，以每人278元推動，第一年實際投保人數僅1162人，僅達11.62%，2023年新光人壽無意願繼續承接計畫，導致計畫經費沒被妥善運用。

審計處表示，青年局在今年繼續辦理此計畫，今年4月8日是今年計畫第二次招標，也沒有廠商來投標，導致計畫無法順利推動，認為青年局要妥謀善策，才能確實發揮計畫效益。

青年局表示，2023年度曾聯繫各保險公司報價或提供執行建議，但受防疫保單虧損影響，致保險公司轉趨謹慎保守，皆無意願承做。

青年局表示，今年積極聯繫各保險公司後再次推動，此次為提升廠商投標意願，已提高每人保險預算採購單價至310元，期能於學校畢業季前開始執行，並配合各校校園徵才、企業招募說明會等活動宣傳，提高計畫執行成效。

另外，青年局表示，本計畫為新北青年提供30萬元意外傷害險及1萬元意外醫療實支實付險，考量青年進入職場2至3年，遇到職災或因工作壓力而身體不適，才會注意到有保險需求，所以今年放寬2022年到2024年畢業、肄業及退伍的青年都可以參加，並且為提高加保的便利性，提供紙本、線上兩種申請管道。