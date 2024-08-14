快訊

蕭旭岑建議盧秀燕選黨主席掀波 國民黨3組人馬調兵遣將了

黃珊珊請辭民眾黨中央委員 端木正、李文宗移送中評會

親戚小孩想讀1科系！網一票搖頭「不要浪費生命」：以後會被AI取代

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭審計處批青年保險效益差 新北：已提高保費、放寬投保年紀

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市青年局推動「青年，好險有你」計畫，為新北青年提供30萬元意外傷害險及1萬元意外醫療實支實付險。圖／新北市青年局提供
新北市青年局推動「青年，好險有你」計畫，為新北青年提供30萬元意外傷害險及1萬元意外醫療實支實付險。圖／新北市青年局提供

新北市青年局推動「青年，好險有你」計畫，但審計處指出，2022年計畫278萬決標，宣傳不足，推出計畫時程較遲，實際投保認人數只有1162人，金額32萬多，僅11.62%，2023年原廠商無意願繼續承接，認為計畫經費未能妥善運用。新北市青年局表示，今年已提高採購單價，也放寬投保年紀，增加投保意願。

剛畢業大學生在找到工作前收入不穩，有投保空窗期，青年局推動免費意外險，讓青年受益。但審計處認為，該計畫從2022年8月23日啟動，由新光人壽決標，以每人278元推動，第一年實際投保人數僅1162人，僅達11.62%，2023年新光人壽無意願繼續承接計畫，導致計畫經費沒被妥善運用。

審計處表示，青年局在今年繼續辦理此計畫，今年4月8日是今年計畫第二次招標，也沒有廠商來投標，導致計畫無法順利推動，認為青年局要妥謀善策，才能確實發揮計畫效益。

青年局表示，2023年度曾聯繫各保險公司報價或提供執行建議，但受防疫保單虧損影響，致保險公司轉趨謹慎保守，皆無意願承做。

青年局表示，今年積極聯繫各保險公司後再次推動，此次為提升廠商投標意願，已提高每人保險預算採購單價至310元，期能於學校畢業季前開始執行，並配合各校校園徵才、企業招募說明會等活動宣傳，提高計畫執行成效。

另外，青年局表示，本計畫為新北青年提供30萬元意外傷害險及1萬元意外醫療實支實付險，考量青年進入職場2至3年，遇到職災或因工作壓力而身體不適，才會注意到有保險需求，所以今年放寬2022年到2024年畢業、肄業及退伍的青年都可以參加，並且為提高加保的便利性，提供紙本、線上兩種申請管道。

保險 青年

延伸閱讀

新北鼓勵參與宮廟中元普渡 捐物資作公益

新北河濱設施頻失竊 加強防竊措施並導入科技管理

新北明辦奧運選手簽名會 詹家姊妹「在國外」不出席

國壽7月新契約保費大增 六大壽險連二月站上400億元

相關新聞

遭審計處批青年保險效益差 新北：已提高保費、放寬投保年紀

新北市青年局推動「青年，好險有你」計畫，但審計處指出，2022年計畫278萬決標，宣傳不足，推出計畫時程較遲，實際投保認...

比去年更少！新北7月底嬰兒數9097人 明年提高生育獎勵金

少子化嚴重，新北市去年新生兒數為1萬8463人，今年截至7月底新生兒數計9097人，較去年同期減少1877人。新北民政局...

又是地下電纜故障！ 新北市政府周邊近800戶跳電

又停電！新北市板橋區今天上午發生跳電，範圍約在新北市府周邊民族路、區運路、實踐路等，受影響近800戶。台電表示，地下電纜...

張愛晶辭新北新聞局長 侯友宜：敬業如職場阿信

新北市府新聞局長張愛晶即將卸任，市長侯友宜今天表示，張愛晶在工作崗位勞任怨，隨時掌握狀況，敬業如「職場的阿信」；雖尊重因...

公共藝術大修法北市廢止自治條例 文化局：更彈性運用

台北市公共藝術多達745件為全國最多，更涵蓋無形的表演藝術等形式，不過，有關公共藝術自治條例卻被審計部點出問題，並與中央...

全國首間職場互助教保中心揭牌 侯友宜：鼓勵企業提供友善職場環境

新北市長侯友宜、教育部次長林騰蛟，福智文教基金會執行長郭基瑞等，上午前往新北汐止出席「福智文教基金會附設新北市澄心職場互...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。