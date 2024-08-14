全國首間職場互助教保中心揭牌 侯友宜：鼓勵企業提供友善職場環境

新北市長侯友宜、教育局次長林騰蛟，福智文教基金會執行長郭基瑞等，上午前往新北汐止出席「福智文教基金會附設新北市澄心職場互助教保服務中心」的「準公共幼兒園」開幕揭牌儀式。此幼兒園是新北首間私人設立的職場互助教保服務中心，可收托60名2至6歲幼兒；也是全國首家加入準公共教保服務機構的教保中心，解決在此工作的父母育兒間的煩惱。侯友宜致詞後參觀幼兒園，並與小朋友互動。

侯友宜致詞時表示，新北市公共化幼兒園6年增設245班，收托人數全國第一，提供平價教保服務(公共化及準公共幼兒園）達5萬人。目前有6所由政府機關及公營公司設立的職場互助教保服務中心，收托人數共290人。