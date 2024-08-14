好孕專車淪旅遊補助？ 蔣萬安：讓孕婦和新手媽媽好好放鬆

台北市長蔣萬安上任後推出「好孕2U乘車補助」，政策推出一周年，已有1萬7千多案申請，突破64萬趟次乘車服務。但卻遭審計部報告檢討，認為有民眾拆單超額補助、還有申請補助地點在高雄、花蓮等景點附近，質疑是否變相淪旅遊補助？蔣萬安今天說，好孕專車也是希望讓孕媽咪或新手媽媽，在產後也可以好好放鬆，可以跟閨蜜喝個下午茶，甚至到其他地方走走、回娘家看看親友等。

為了鼓勵生育、打造友善生養環境，蔣萬安上任後，去年7月推出「好孕2U乘車補助」。蔣萬安今天上午出席一周年成果發表， 蔣萬安說，好孕2U孕婦專車最主要目的，不只是能夠讓孕媽咪省下車資，更重要是要讓她們減少在懷孕期間的不適。

蔣說，想想懷孕的媽媽挺著大肚子過馬路或者是要擠公車、捷運，甚至在大雨之下要來等車等等，甚至也想到孕媽咪她不只是在懷孕期間要做產檢，懷孕後帶著baby要打很多的預防針外，也希望孕媽咪或者是新手媽媽在產後也可以好好的放鬆。

至於審計部報告提到的拆單超額補助、還有跨縣市補助等檢討，蔣說，一開始上路的時候，確實有拆單超額補助這樣重複支付的情形，所以在系統不斷優化過程，發現有這種重複支付，就會即刻取消交易，而且追回款項。

蔣說，資訊局也持續整體優化整個線上的支付系統，希望讓服務越來越好，讓更多的孕媽咪使用。