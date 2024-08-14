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張愛晶辭新北新聞局長 侯友宜：敬業如職場阿信

中央社／ 記者黃旭昇新北14日電
新北市長侯友宜。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜。記者張曼蘋／攝影

新北市府新聞局長張愛晶即將卸任，市長侯友宜今天表示，張愛晶在工作崗位勞任怨，隨時掌握狀況，敬業如「職場的阿信」；雖尊重因家庭因素請辭的抉擇，但隨時歡迎重回市府。

市府12日下午公布人事異動，新聞局長張愛晶因生涯規劃請辭獲准，遺缺將由擁有國立政治大學新聞學系學士學歷、電視媒體記者出身的李利貞接任；8月15日生效。

張愛晶今天參加任內最後一次市政會議，開會前，侯友宜表達致謝感言，肯定張愛晶的工作態度與表現，也表示不捨其決定，但尊重張愛晶對家庭的付出。

他說，尤其，擔任母親的角色，在工作與照顧家庭間的兩難決定，選擇不放棄照顧小孩，令人不捨但給予尊重。團隊總有一天會分散，但是朋友永遠都在，歡迎張愛晶隨時重回市府團隊。

侯友宜說，市政工作可以一棒接一棒，但是孩子的媽媽只有一個，當孩子需要的時候，媽媽優先選擇孩子，「她（張愛晶）不是放棄我們，而是做了一個痛苦、難過的決定」。

張愛晶在辭別感言中情緒激動、數度哽咽落淚，她說，榮幸與團隊共事，依然記得第一次和侯友宜見面時被告知說，新北市是一串很美麗的珍珠項鍊，29區都是美麗的珍珠。她努力把每一顆珍珠磨得光亮無比，希望讓世界看見新北。

張愛晶說，期勉作自己的光成為太陽照亮別人，照亮更多黑暗的地方，給別人更多的力量與溫暖。希望後繼之人「一棒接一棒」，讓更多人看見新北。會議結束後，她分別向各局長辭行、致謝，也與衛生局長陳潤秋擁抱。

李利貞29歲，將是目前新北市政府最年輕的小內閣首長。她今天也參加市政會議聆聽，不過，因為接著隨行侯友宜的其他公開行程，並未受訪。

侯友宜

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