新北河濱設施頻失竊 加強防竊措施並導入科技管理

新北河濱公園是不少民眾休憩好去處，但近期失竊率卻增加，尤其是當中鋼材、電線等，不只耗費修復費用，也影響公共安全。新北高灘處表示，已向各派出所報案，布建15處遠端監視系統及8處電路通報系統，並加強防竊措施作為，減少設施價值並增加偷竊困難度。

新北擁有1382公頃的高灘地，因園區廣大，有限保全人力巡查難以杜絕無良宵小行竊，常有設施被破壞或路燈電線遺失，影響公共安全。高灘處長張修銘指出，新店溪、大漢溪及二重疏洪道沿線景觀廁所內不鏽鋼扶手、鐵製垃圾桶、自行車道、越堤樓梯及人行陸橋護欄等，近期屢遭破壞遺失，損失數千至數萬元。

河濱公園陳姓督導表示，巡查時會特別留意園區的不鏽鋼製品，自行車道、人行通道欄杆及景廁設施是重點巡查項目，雖已加強巡查，但夜間竊賊刻意躲藏難以察覺，仍不時有物品被破壞或設施不翼而飛狀況發生，一發現設施遺失皆立即報警處理。

高灘處科長林東立說明，近一兩個月是失竊高峰，為防止設施再被破壞，除透過園區保全定時及不定時巡查外，也積極加強防竊措施，如將廁所不鏽鋼扶手螺絲處焊牢、鐵製垃圾筒更換為塑膠桶、欄杆更換材質等，減少設施價值並增加偷竊困難度，都已於上個月完工。

林東立指出，已於各主要出入動線設置上百支監視器，並設有科技執法，包含過往9處及今年於樹林2處、蘆洲、淡水、汐止2處自行車道上共6處，共15處，透過車牌辨識追蹤違法通行、偷竊行為的民眾。另外，去年開始也布建8處線路通報系統，如有路燈線路異常或失竊等異常情形，可即時通報周邊保全前往查看，包含新店1處、中和1處、永和2處、板橋1處、樹林2處、八里1處，設置位置多在河濱公園人潮不易到達處。