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新北鼓勵參與宮廟中元普渡 捐物資作公益

中央社／ 新北14日電

新北市民政局今天呼籲民眾，中元普渡時要減量紙錢、集中焚燒，也鼓勵市民至鄰近宮廟參與普渡，不只方便祭祀，也能將物資捐作公益；或參加網路普渡以功代金，發揮慈悲精神。

新北市政府民政局長林耀長今天在市政會議專題報告表示，宗教團體長年幫助市府推動多項政策，自民國108年以來，「愛心大平台」捐獻累積金額達新台幣8億6000萬元，讓想要行善者有出處，需要支援扶助者有資源。

林耀長說，新北登記寺廟939家、神壇約3000家，從108年至112年，每年都有上百家教團體一同參與普渡愛心與春節平安餐，鼓勵信眾將普渡品捐獻給弱勢家庭。

民政局說，農曆7月中元普渡會陸續進行，民政局持續與環保局共同輔導宮廟環保祭祀，除了減少焚燒紙錢、降低空氣污染，也鼓勵市民至鄰近宮廟參與普渡，各宮廟中元贊普資訊彙整於民政局官網，方便市民查詢。

民政局說，統計有282間寺廟採用環保香、配合一爐一香政策，減少祭拜香枝83萬枝，也推動集中焚燒、環保金爐、以米代金。

市府環境保護局說，紙錢焚燒時主要污染物質可分為粒狀污染物、一氧化碳、酸性氣體；為推廣友善祭祀，減燒紙錢作愛心，民眾可至「新北市好日子愛心大平台」或4大超商事務機，參加以功代金，響應活動作愛心。

環保局說，後續將於林口竹林山觀音寺中元普渡統一辦理祈福法會，替參與網路普渡者加持祈福，活動不收取任何費用。

中元普渡 愛心

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