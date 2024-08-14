比去年更少！新北7月底嬰兒數9097人 明年提高生育獎勵金

少子化嚴重，新北市去年新生兒數為1萬8463人，今年截至7月底新生兒數計9097人，較去年同期減少1877人。新北民政局表示，將於明年起提高生育獎勵金為第一胎3萬元、第二胎4萬元、第三胎（含）以上5萬元，將提供全國最廣且最優的申領條件。

民政局表示，新北市去年總生育率665‰，新生兒數為1萬8463人，低於全國的865‰；2022年總生育率775‰，新生兒數為2萬1557人，低於全國的870‰。

民政局表示，為減緩少子化趨勢，新北市除持續增加公托、公幼，打造更佳的育兒環境，鼓勵年輕人在新北市落地生根、養兒育女，日前更提出「生育獎勵345新北好孕真幸福」政策，明年起提高生育獎勵金。

民政局指出，自2022年起也打破地方政府轄區，生育獎勵金以基北北桃生活圈為申領範圍，母或父之一方設籍於新北市，且併計設籍於北北基桃滿10個月以上，即符合請領資格，希望為區域內的生育率帶來正面效益。