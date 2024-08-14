快訊

竹北貴族托嬰中心爆虐嬰 罵幼兒是屎、綁椅上不給水喝

假帳爭議連環爆都指向自己人 柯文哲搶救人設如何出招

拜登退選藏內幕 裴洛西如何展「權力的藝術」起關鍵？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比去年更少！新北7月底嬰兒數9097人 明年提高生育獎勵金

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市去年新生兒數為1萬8463人，今年截至7月底新生兒數計9097人，明年起提高生育獎勵金。圖／民政局提供
新北市去年新生兒數為1萬8463人，今年截至7月底新生兒數計9097人，明年起提高生育獎勵金。圖／民政局提供

少子化嚴重，新北市去年新生兒數為1萬8463人，今年截至7月底新生兒數計9097人，較去年同期減少1877人。新北民政局表示，將於明年起提高生育獎勵金為第一胎3萬元、第二胎4萬元、第三胎（含）以上5萬元，將提供全國最廣且最優的申領條件。

民政局表示，新北市去年總生育率665‰，新生兒數為1萬8463人，低於全國的865‰；2022年總生育率775‰，新生兒數為2萬1557人，低於全國的870‰。

民政局表示，為減緩少子化趨勢，新北市除持續增加公托、公幼，打造更佳的育兒環境，鼓勵年輕人在新北市落地生根、養兒育女，日前更提出「生育獎勵345新北好孕真幸福」政策，明年起提高生育獎勵金。

民政局指出，自2022年起也打破地方政府轄區，生育獎勵金以基北北桃生活圈為申領範圍，母或父之一方設籍於新北市，且併計設籍於北北基桃滿10個月以上，即符合請領資格，希望為區域內的生育率帶來正面效益。

新生兒 生育

延伸閱讀

新北大漢溪環河路貫穿 樹林河濱擬新建遊戲及足球場

新北環保兩用袋 7年減近2億垃圾袋用量

生獎政策見效北市嬰兒出生數增 議員：勿淪金錢補貼

新北明辦奧運選手簽名會 詹家姊妹「在國外」不出席

相關新聞

比去年更少！新北7月底嬰兒數9097人 明年提高生育獎勵金

少子化嚴重，新北市去年新生兒數為1萬8463人，今年截至7月底新生兒數計9097人，較去年同期減少1877人。新北民政局...

新北環保兩用袋 7年減近2億垃圾袋用量

民眾購物經常忘帶環保袋，新北市府2013年推出「新北環保兩用袋」，兼具購物袋及專用垃圾袋功能，新北市環保局統計，截至今年...

又是地下電纜故障！ 新北市政府周邊近800戶跳電

又停電！新北市板橋區今天上午發生跳電，範圍約在新北市府周邊民族路、區運路、實踐路等，受影響近800戶。台電表示，地下電纜...

影／好孕2U乘車補助周年 蔣萬安：讓孕媽咪感受貼心服務

好孕2U政策滿1周年，為了歡慶服務滿周年，台北市政府舉辦「好孕2U、有禮真好」周年記者會，台北市長蔣萬安出席，除了分享這...

新北大漢溪環河路貫穿 樹林河濱擬新建遊戲及足球場

新北市三重區往南環漢路，由於新莊段後堤外車流匯入加劇環漢路車流壅塞，過往經常發生嚴重車禍，上月大漢溪堤外便道貫穿可一路連...

生獎政策見效北市嬰兒出生數增 議員：勿淪金錢補貼

台北市去年嬰兒出生數計1.6萬人，較前年增加0.2萬人，增幅11.5%，同年育齡婦女總生育率為970‰，也增加0.125...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。