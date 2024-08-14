影／好孕2U乘車補助周年 蔣萬安：讓孕媽咪感受貼心服務

好孕2U政策滿1周年，為了歡慶服務滿周年，台北市政府舉辦「好孕2U、有禮真好」周年記者會，台北市長蔣萬安出席，除了分享這1年來的服務成果外，也邀請使用的媽咪現身說法，給予政策回饋與建議，並由市長親自抽出活動獎品，送給現場的幸運媽咪。

台北市政府為了成為家庭堅強的後援，媽媽出門需要更安全的守護，自112年7月1日推出「好孕2U」乘車補助，希望從懷孕開始到 baby出生，這一路上都能安全便利並減輕孕媽咪交通負擔，打造更安心養育孩子之友善城市。