影／好孕2U乘車補助周年 蔣萬安：讓孕媽咪感受貼心服務
好孕2U政策滿1周年，為了歡慶服務滿周年，台北市政府舉辦「好孕2U、有禮真好」周年記者會，台北市長蔣萬安出席，除了分享這1年來的服務成果外，也邀請使用的媽咪現身說法，給予政策回饋與建議，並由市長親自抽出活動獎品，送給現場的幸運媽咪。
台北市政府為了成為家庭堅強的後援，媽媽出門需要更安全的守護，自112年7月1日推出「好孕2U」乘車補助，希望從懷孕開始到 baby出生，這一路上都能安全便利並減輕孕媽咪交通負擔，打造更安心養育孩子之友善城市。
除了記者會當天的抽獎活動，後續還有周年系列活動，「好孕2U有禮真好」從記者會後連續5周，每周五下午都會從申請這項服務的媽媽名單中抽出送出幸運兒，贈送精美孕嬰用品。請還沒搭上台北市好孕2U乘車補助的媽媽們，快來申請。
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