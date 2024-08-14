新北大漢溪環河路貫穿 樹林河濱擬新建遊戲及足球場

新北市三重區往南環漢路，由於新莊段後堤外車流匯入加劇環漢路車流壅塞，過往經常發生嚴重車禍，上月大漢溪堤外便道貫穿可一路連接三重抵達鶯歌不必再匯入環漢路，新北市議員江怡臻盤點周邊河濱區域，擬於樹林河濱公園興建約300坪地景遊戲場及寵物公園，增加親子民眾活動空間，高灘處表示目前正積極規劃，因應未來人潮將一併擴展周邊停車空間。另由於不遠處原住民主題部落公園棒球場外野空間不足，正研議規畫為足球場。

新北市三重區往南的環漢路由於過往匯集堤外便道車流，被評為劣質F級，上月中旬新莊鐵路橋至樹林館前路堤外便道7.4公里通車，貫穿鶯歌、樹林、板橋、新莊及三重5行政區，縮短三重到鶯歌僅需30分鐘。堤外便道通行更加方便，新北市議員江怡臻日前會同高灘處查看樹林河濱公園興建地景遊戲場及寵物公園可行性。

目前樹林環保河濱公園周邊有沐心池、荷花池、籃球場、越野及平面遙控賽車場、棒壘球場，不遠處還有後村堰飛行場，假日已有不少民眾從事休閒活動。江怡臻表示，配合新鶯堤外道路開通，樹林河濱公園未來將有更多車潮經過，公園空曠區域可以以大地元素、荷花、蜻蜓做遊具發想設計，並新建寵物公園增加親子活動空間。