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新北環保兩用袋 7年減近2億垃圾袋用量

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市2019年推出的「垃圾話」環保兩用袋，受消費者好評。圖／新北市環保局提供
新北市2019年推出的「垃圾話」環保兩用袋，受消費者好評。圖／新北市環保局提供

民眾購物經常忘帶環保袋，新北市府2013年推出「新北環保兩用袋」，兼具購物袋及專用垃圾袋功能，新北市環保局統計，截至今年7月，兩用袋政策減少超過1億9545萬7049個塑膠袋使用，節省1307公噸塑膠原料浪費。市府為提升民眾重複使用意願，推出徵圖比賽，邀請全民為兩用袋設計新圖案，為減塑盡心力。

塑膠垃圾嚴重威脅海洋生態，減塑已成全球運動。新北市環保局與各大店家合作推出兼具購物袋及專用垃圾袋功能的5公升、10公升「環保兩用袋」，也與衛生紙業者結合，推出蒲公英兩用袋，由製造商吸收垃圾清理費，商品外包裝也可做為專用垃圾袋，兼具環保及經濟效益。

新北市環保局表示，過去購物與丟垃圾會用到兩個垃圾袋，使用環保兩用袋就能直接減少一個垃圾袋使用，從2013年至今年7月，共計減少超過1億9545萬7049個塑膠袋使用，節省1307公噸塑膠原料浪費。

市府也在各大超商、超市等據點，合作推出二手袋reBAG袋袋「箱」傳活動，民眾可以將多出來的購物袋提供給其他有需要的人，目前回收站點已達336處，總計可以讓31萬1780個reBAG二手袋流通到賣場循環再利用。

不過目前常見的粉色環保兩用袋，不少民眾反映「使用時感覺像提著垃圾袋在購物」，影響民眾使用意願，新北市環保局2019年首次與台灣藝術大學合作推出限定版、限量400萬個白色「垃圾話」環保兩用袋，獲得使用者好評，也增加民眾重複使用意願。

環保局表示，為鼓勵年輕朋友們創作，並帶動更多設計師們關心政府政策，再度舉辦「購物『新』態度，玩『美』垃圾袋」環保兩用袋徵圖比賽。

環保局表示，環保局將邀請產官學界專家學者共同評分，評分項目及評分標準為「印刷可行性」、「美感度」、「吸睛度」、「創意性」及「主題契合度」等5項目，總獎金高達10萬元，其中「首獎」獎金為8萬元，後續並將製成新版的環保兩用袋；另將選出「最佳創新獎」、「主題契合獎」、「美感吸睛獎」及「實用設計獎」各1名，獎金各5千元。

環保局

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