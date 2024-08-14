生獎政策見效北市嬰兒出生數增 議員：勿淪金錢補貼

台北市去年嬰兒出生數計1.6萬人，較前年增加0.2萬人，增幅11.5%，同年育齡婦女總生育率為970‰，也增加0.125人，高於全國的865‰，六都中居第2高。另今年113年1至6月，出生人數8111人，也較去年同期的7294人，增加817人，增幅11.2%。民政局分析認為與生育獎勵政策見成效有關，但議員提醒，生獎政策勿淪金錢補貼。

為建構友善生養城市，台北市政府推動「樂生、助養、好住、助您好孕」政策，並加倍發放生育獎勵金。依市府民政局觀察新生兒生父、生母平均年齡，112年分別為36.4歲、34.3歲，較111年降低0.2、0.1歲，其中生母年齡以30至34歲5976人居多，占37.5%，35至39歲5352人次之，占33.6%。

與111年比較，以30至34歲增加745人為最多，25至29歲增加323人次之；至同年新生兒生母生育胎次，以第1胎次9324人為最多，占58.6%，分別較111年增加1471人18.7%及3.6個百分點，且第1胎次增加數占該年總增加數1641人約九成，顯示生育的政策具激勵生育效果。

民政局表示，北市自112年起推出「樂生、助養、好住」助您好孕專案等多項精進措施，包括育兒補助的生育獎勵金加碼、好孕2U專車補助、各項育兒支持服務、職場友善鼓勵推廣等，給年輕人成家育兒最實際的支持，鼓勵年輕人在台北市結婚成家，帶動生育率及出生數的提高。

不過，北市議員許家蓓表示，生育獎勵政策有許多是金錢的補貼，例如生育獎勵金、孕婦乘車券等。但孩子生出來後，後續的托育政策也需要持續改善。目前公幼、公托數量仍然不夠，家長擠破頭。以及臨托量能也需要持續增加，因應家長的臨時或緊急托育需求。