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公車亭清潔造假 北市加強防弊

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
台北市公運處的廠商提供清潔公車候車亭前後照片，2張圖壓不同日期，但照片卻一模一樣，造假被審計部抓包。圖／審計部提供
台北市公運處的廠商提供清潔公車候車亭前後照片，2張圖壓不同日期，但照片卻一模一樣，造假被審計部抓包。圖／審計部提供

台北市公共運輸處派員定期清潔公車候車亭，2022至2024年間花925萬發包給廠商，當月清潔維護工作結束後，須檢附工作前、中、後照片審查。審計部報告指出，廠商提送驗收文件中，有305張照片一模一樣，疑似造假，最後還驗收合格。北市公運處坦言有疏失，已檢討廠商違約責任，並扣罰違約金2萬餘元，今年起用電腦軟體輔助檢查照片是否重複，加強防弊措施。

為提升市容，公運處定期辦公車候車亭清潔維護工作採購案，委託廠商清潔及巡查公車候車亭、街道家具、公車專用道站台等設施。2022年3月至2024年2月花費925萬進行清潔，廠商每月檢附清潔維護工作前、中、後照片，合格後請領該月清潔費。

審計報告指出，廠商每月提交計價請款文件中的履約照片，有各候車亭於不同日期的巡檢照片，其拍攝位置與角度，照片中人群衣著、隨身物品、周遭景物、燈光陰影分布等環境特徵，均極為相似。

公運處科長郭献文回應，合約期間照片量約18萬張，其中305張重複。廠商以不實照片請款，涉嫌偽造文書罪，今年3月4日已將廠商移送士林地檢署偵辦，廠商有認罪，近日收到緩起訴處分。

郭献文表示，已扣罰廠商違約金2萬餘元，會將抽查比對機制納入作業程序，每月查核照片時會比對前一個月照片，今年度契約調整查核機制，若現場抽查缺失比率大於25％，清潔範圍須於7日內重新施作。

郭也說，今年新契約從3月開始，每月透過電腦軟體輔助辨識是否造假，也在每個公車後車亭設置QR Code打卡點與定位系統防弊。

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