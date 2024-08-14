新北公車電動化 去年僅達194輛

新北推2030年公車全面電動化，新北審計處表示，交通局112年度編列電動大客車汰舊換新預算計約3億3138萬元，統計至去年11月轄內實際營運電動大客車僅194輛，占核定營運車輛總數7.80％，與目標有落差。交通局坦言，公車業者反映目前車廠僅3家，產能有限，目標是2年內能再增338輛車。

另，鼓勵綠運輸，基北北桃1200定期票私有運具移轉率已達7.33%，台北市長蔣萬安昨在市政會議裁示，為吸引更多民眾使用綠運輸，除現有基北北桃1200月票外，指示交通局研擬綠運輸定期票多元方案，交通局將與新北討論雙北捷運公車聯票、雙北公車定期票可行性，將比1200元還便宜。

新北審計處指出，市府訂定相關購車補貼要點，並配合行政院2030年市區公車全面電動化政策目標，逐年編列相關補助經費預算，鼓勵各客運業者汰換車輛並優先購置電動公車，去年編列3億3138萬餘元，若以2030年全面電動化目標推算，僅剩7年執行時程，每年平均須換購327輛電動公車，但今年度預計補助換購電動公車數量僅121輛，與目標數仍有差距。

首都客運總經理李建文說，新北幅員廣闊，公車有山路、快速道路、高速公路等，路線比其他縣市更長，像是三峽到北市來回要4小時，對電動公車性能要求更嚴格，但中央核定的廠商只有2家，產能有限，盼中央可以開放更多廠商，讓業者有更多選擇，首都客運也會配合新北市汰換進程去努力。

市議員林國春說，之前還有民眾要下來推電動公車的案例，這也會讓民眾對全面電動公車政策感到質疑，新北市2030年公車全面電動化實在難度偏高，離2030年只剩7年，且礙於產能問題，即便編列更多預算也難以完成，不要為完成計畫而犧牲公車品質。