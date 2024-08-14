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整合難 新隆社區都更走5年

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市中正區新隆國宅2019年被判定為海砂屋， 403花蓮地震還造成屋內、外牆損壞加劇，頂樓的天花板水泥層嚴重崩落，一旁的電梯捲揚器加裝鋼板保護。記者侯永全／攝影
北市中正區新隆國宅2019年被判定為海砂屋， 403花蓮地震還造成屋內、外牆損壞加劇，頂樓的天花板水泥層嚴重崩落，一旁的電梯捲揚器加裝鋼板保護。記者侯永全／攝影

位於台北市中正紀念堂旁、市中心蛋黃區的新隆社區，被鑑定為海砂屋都更走了5年，明年底可望動工重建。社區主委莊玉坪說，新隆住戶多達550戶，最難是整合，因有住戶不想搬、不同意重建，目前法規規定海砂屋達同意門檻5成以上，就可以送都市更新計畫，但新隆是整合到8成多同意才送，盼消除爭議。

「整合最難，實施者就是要有耐心不厭其煩溝通。」莊玉坪說，當地多達550戶，因部分住戶為維護自身權益，和實施者未達成共識前，不同意簽同意書，實施者在談都更過程，所有住戶條件務必相同，一旦出現阻力，都更就會拖延。

目前新隆社區都市更新進度是正進行土地使用審查，通過後就會送都更處審議預計要半年，之後是估價選屋、權利變換等程序，目標是明年底可以拆除動工重建。

「從小到大的家，不敢住了！」新隆社區住戶彭先生從小在社區長大，因社區屋況愈來愈糟，期盼能盡快都市更新，否則每經歷一次大地震就更不安。

新隆社區1985年取得使照，建物有混凝土剝落、鋼筋鏽蝕等疑似為海砂屋情形，住戶550戶整合困難，難有實施者有意願進場協助整合，使得社區重建挑戰大。

新隆2019年7月被鑑定為海砂屋，依規定2年內停止使用，3年後自行拆除，莊玉坪說，海砂屋都市更新「不能再延了」，希望政府能協助加速海砂屋都更，給予同意住戶搬遷補助，才能讓居民盡快搬往安全住處。

住戶 海砂屋 都更

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