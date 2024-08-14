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北市海砂屋鑑定訴願 拖累都更

聯合報／ 記者林麗玉李成蔭／連線報導

北市海砂屋都市更新整合難，柯市府時期列管59起海砂屋都更案，20案住戶提訴願、至今有4件訴訟中，蔣市府12案海砂屋都更，有10案提出訴願，訴願理由最多是住戶不同意海砂屋鑑定，有住戶被鑑定為海砂屋後，依法有停止使用的年限，沒提延長就會被罰款，住戶不滿罰款因此提訴願，市府承諾會盡力輔導。新北目前無類似的訴願、訴訟情況，工務局回應，目前列管海砂屋102件，達停用標準74件。

北市議員李明賢調資料發現，台北市在前市長柯文哲8年任內，列管的海砂屋有78處，其中有59處申請都市更新，有47件核定，目前已有1件海砂屋都市更新案完工；市長蔣萬安任內，列管有35處海砂屋，其中12處已提申請，有8案核定，尚未有完工都更案。

李明賢說，海砂屋鑑定常面臨住戶意見分歧，有人想鑑定並申請容積獎勵，有的住戶卻不同意，蔣萬安上任後宣布啟動都更第8箭「海砂屋575專案」，針對北市列管的海砂屋，將7599方案的75%門檻再調降，只要所有權人50%同意就可進入第二階段。根據議員索資換算，海砂屋有25%以上、等於每4件就有1件被提行政救濟及訴訟。即便有海砂屋獎勵，但爭議還是存在，要求市府研擬相關配套。

建管處表示，訴願理由最多是因少數住戶不同意海砂屋鑑定，怕影響房價，因此提出訴願；還有住戶在被鑑定為海砂屋後，依法規有停止使用的年限規定，沒提出延長就會被罰款，住戶不滿罰款因此提訴願。

依照台北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例，鑑定須拆除重建的建物，由都發局列管公告，且依建築法通知所有權人停用，並限期拆除。逾期未停用，可處所有權人新台幣5000元以上、6萬元以下罰鍰，必要時按次處罰。

新北暫無類似的訴願、訴訟情況，新北工務局回應，目前列管海砂屋102件，達停用標準有74件，已限期停用15案。新北城鄉局表示，海砂屋進入多元都更程序總計有68案。

新北市議員王威元觀察，海砂屋都更緩慢，癥結在政府不敢「代為拆除、代為執行」，講白了就是不做強拆，若要加快更新效率，政府必須展現魄力。

新北市議員李余典認為，新北海砂屋更新緩慢主要還是誘因不足，以容積獎勵來說，新北天花板是50%，比起台北、高雄兩地80%低許多，應該規畫調高。

住戶 海砂屋

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