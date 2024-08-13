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三貂嶺火車站修正告示 行人可合法跨越鐵軌了

中央社／ 新北13日電

三貂嶺火車站一出站曾可能因違法跨越鐵軌被罰錢，有網紅稱是台灣最奇葩的車站，引起熱議。但台鐵日前修正告示牌，行人只要跨越鐵道前應暫停、看、聽，就可合法通行了。

步道達人網紅Tony日前拍攝影片指稱，三貂嶺火車站是台灣最奇葩的車站，引起熱議。肇因為Tony去年3月從三貂嶺火車站前往碩仁里停車場，行經台鐵鋼梁橋鐵軌旁維修便道影片曝光遭檢舉，交通部鐵道局依違反鐵路法規定，裁罰新台幣1萬元。

新北市交通局表示，遊客進出三貂嶺車站，可由鐵路橋跨河到對岸，以及跨越鐵軌到碩仁國小一側，但都有可能違法，為解決遊客及居民進出車站問題，交通部日前和市府協調並獲共識。

交通局表示，台鐵將在鐵路橋附掛單側人行便道，提供遊客或居民雙向通行，由台鐵與市府各分擔一半工程經費。預定年底前可動工，明年年中可完工。

至於跨越鐵軌到碩仁國小部分，台鐵公司向中央社說明，三貂嶺車站前往碩仁國小已依鐵路法修正告示牌內容為「行人必須跨越鐵路路線時，應暫停、看、聽，注意兩方確定無來車，始得通過」，行人依法可通行。

台鐵表示，三貂嶺車站前往魚寮社區的通道，將由新北市政府綜合考量跨河便橋的位置及施工可行性後興建。在未完成便橋前，短期過渡方案由台鐵代辦於三爪子鐵路橋上游側拓寬及相關設施，工程完工後開放通行，以維民眾及鐵路行車安全。

台鐵 火車站

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