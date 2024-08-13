快訊

「前總座」自爆是人頭、見柯帳本大驚 木可聲明怒告葉智光：從未任職本公司

汐止仲夏音樂派對8/24登場 4校國弦樂團合奏青花瓷

中央社／ 新北13日電

新北市汐止區公所8月24日將舉辦「仲夏音樂派對」，不僅首次邀請MOMO家族的泡芙姐姐、檸檬哥哥帶動唱跳，也邀4校弦樂、國樂等社團合奏曲目「青花瓷」，活動採免費入場。

新北市汐止區公所表示，8月24日週六下午4時將在汐止區公所前廣場舉辦「仲夏音樂派對」，不僅有在地社團及學生團體精彩演出，為各校特色團體提供展演舞台，並首次邀MOMO家族的泡芙姐姐、檸檬哥哥帶動唱跳。

汐止區長林慶豐表示，「仲夏音樂派對」已成為汐止區年度音樂盛事，今年邁入第10年，每年活動廣邀在地學校、社團參與，今年共有4個社團和10所學校共襄盛舉，更首次安排青山國中小弦樂、汐止國中國樂、汐止國小國樂與秀峰高中吉他社聯合合奏曲目「青花瓷」。

林慶豐說，音樂會表演從社區廣場、校園延伸到汐止區公所前廣場，現場還設遊戲闖關活動，由汐止區農會進行食農教育遊戲，並能集點兌換造型汽球，民眾還可以參加「最佳人氣獎」投票活動，為喜愛的表演學校投票，有機會獲得野餐墊等禮物。

汐止 音樂會

延伸閱讀

搭奧運熱潮 汐止北峰國小運動夏令營隊夯

無障礙設施改善 汐止忠山活動中心通行無礙

國1聯結車碰撞警方巡邏車 汐止集散道一度封閉

汐止王母救世宮愛心滿滿 捐20萬元助弱勢家庭

相關新聞

新北議員憂海砂屋都更進度緩慢 盼拿出魄力也提高容獎

雙北都更成熱門話題，海砂屋更是焦點，其中台北近期發現有不少居民提出訴願，新北因多以輔導代替罰則，較無類似情況。不過新北民...

淡水沙崙里父親月活動 里內牙醫為長輩顧牙齒

為讓里內的爸爸們過一個開心的父親月活動，新北市淡水區沙崙里舉辦113年沙崙里父親節義剪及健康節能宣導活動，一開始更邀請到里內的牙醫診所，透過醫師現場為每一位里民教導牙齒保健的重要性，讓長輩都能夠顧好牙齒健康。

雙溪公所暑期親子手作課 男性巧手不輸女性

雙溪區公所於暑假期間舉辦多元親職互動課程，親子從互動中相互討論並合作完成作品，從讚美中增進情感及給孩子滿滿的自信心，培養創造力、觀察力及學習力，啟發藝術天分，以行動、分享、合作方式，瞭解子女的發展及提升父母的親職能力。今(13)日在魚行里活動中心開辦的課程也有不少男性參與，一雙精巧的手加上創意，作出來的作品不輸女性，讓人驚艷。

無障礙設施改善 汐止忠山活動中心通行無礙

為了提供行動不便者更友善的環境，汐止區公所今年度陸續針對5間活動中心進行無障礙設施改善工程，首先完成的是忠山市民活動中心，汐止區長林慶豐也特地前往視察，看看包括無障礙坡道、扶手及廁所空間，改善後的使用狀況。

影／賴清德視察貢寮衛生所 與侯友宜互動熱絡

賴清德總統今天在新北市長侯友宜、衛福部長邱泰源、立委蘇巧慧等陪同下，視察貢寮衛生所，賴清德到場時，侯友宜除了主動迎接並握...

北市防堵幼生性別事件 調查不成立仍加強督導

台北市幼兒園性侵案震驚各界，教育局長湯志民今天呼籲各園所，進用人員之前務必再三過濾，有疑慮就不要聘，且通報疑似性別事件後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。