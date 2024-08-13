新北議員憂海砂屋都更進度緩慢 盼拿出魄力也提高容獎

雙北都更成熱門話題，海砂屋更是焦點，其中台北近期發現有不少居民提出訴願，新北因多以輔導代替罰則，較無類似情況。不過新北民代們認為，海砂屋都更緩慢，主要是沒有拿出魄力做示範，容積獎勵天花板也沒有台北高，要求市府應該加強。

台北方面，柯市府時期列管59起海砂屋都更案，20案住戶提訴願、至今仍有4件訴訟中，蔣市府時期12案海砂都更，有10案提出訴願，訴願理由最多是因住戶不同意海砂屋鑑定，還有住戶在被鑑定為海砂屋後，依法有停止使用的年限，沒提延長就會被罰款，住戶不滿罰款因此提訴願。

新北則是較無類似訴願、訴訟情況，新北工務局回應，目前列管海砂件102件，達停用標準案件74件，已限期停用15案，目前並無訴願、訴訟案。新北城鄉局表示，當中進入多元都更程序總計有68案。

新北市議員王威元表示，新北雖然都有相關法規，包含停止使用、斷水斷電等手段，但因為大多已輔導代替罰則，不會特別去開單，所以較無類似情況。他認為，海砂屋等都更緩慢，主要還是在政府不敢「代為拆除、代為執行」，講白了就是不做強拆，這還是需要政府拿出魄力，其實只要有示範區、示範案例，民眾就會比較容易接受。