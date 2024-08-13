無障礙設施改善 汐止忠山活動中心通行無礙

為了提供行動不便者更友善的環境，汐止區公所今年度陸續針對5間活動中心進行無障礙設施改善工程，首先完成的是忠山市民活動中心，汐止區長林慶豐也特地前往視察，看看包括無障礙坡道、扶手及廁所空間，改善後的使用狀況。

忠山市民活動中心原有的建築雖然已經設有無障礙設施，只是當初對無障礙設施尺寸、安裝位置等並沒有強制要求，所以，針對目前已經不符合標準的部分，汐止區公所進行了無障礙設施改善工程。

汐止區長林慶豐表示，今年度汐止幾處活動中心，像是江北、忠山還有厚德山光以及橫科的活動中心都陸續在做無障礙設施的改善，在忠山活動中心針對了無障礙斜坡道、還有增設戶外停車場無障礙停車格，還有室內相關的無障礙廁所，都進行整體的改善，完成後，為身心障礙者及高齡者營造一個友善、健康及安全的空間。

忠山里長吳國全說，無障礙設施、設備改善，對於長輩來說受益很多，因為，里內有很多長輩，行動不便的話，要來活動中心上七個台階很困難，有了符合標準的斜坡道，讓長輩要進活動中心休閒變的很方便，還有大門把手及廁所都有改善。