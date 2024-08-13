雙溪公所暑期親子手作課 男性巧手不輸女性

雙溪區公所於暑假期間舉辦多元親職互動課程，親子從互動中相互討論並合作完成作品，從讚美中增進情感及給孩子滿滿的自信心，培養創造力、觀察力及學習力，啟發藝術天分，以行動、分享、合作方式，瞭解子女的發展及提升父母的親職能力。今(13)日在魚行里活動中心開辦的課程也有不少男性參與，一雙精巧的手加上創意，作出來的作品不輸女性，讓人驚艷。

溫馨感十足麻繩編織掛飾，讓人眼睛為之一亮，透過有手感溫度手作，可以提升孩子精細動作和手眼協調能力，暑假期間親子共學與創作，激發想像及創作能力，透過親子間共同討論、相互合作，創作出無限可能。

透過課程讓學員了解原來處處有媒材，增進對大自然的觀察力。課程中透過剪裁、麻繩編織並與乾燥花草植物搭配，親子一起進入玩創作的領域，從課程中也能與其他家長、孩童互動，相互交換養育心得與建立良好的人際關係，也讓參與者收穫滿滿，將習得之基礎麻繩掛飾技巧加以運用，吊飾可以運用在吊掛盆栽、花瓶等等，讓室內擺飾設增添不一樣的氛圍，在家也能打造屬於自己獨一無二的居家風格。

雙溪區區長林銚傑說，每年都會在暑假開設親子課程，也是民眾最期盼的，每每上課時教室中總是傳來熱烈的討論聲及分享成果的笑聲，學員喜孜孜的將作品與大家分享，那種喜悅如同家中辦喜事一樣的快樂，那是一種非常特別的體驗，完成之成品送禮自用兩相宜。