淡水沙崙里父親月活動 里內牙醫為長輩顧牙齒

為讓里內的爸爸們過一個開心的父親月活動，新北市淡水區沙崙里舉辦113年沙崙里父親節義剪及健康節能宣導活動，一開始更邀請到里內的牙醫診所，透過醫師現場為每一位里民教導牙齒保健的重要性，讓長輩都能夠顧好牙齒健康。

沙崙里長彭瑀筑表示，現場有許多里民都是帶著爸爸一起來參與，不僅是讓診所向大家解說針對長者的牙齒保康，還送一份小禮物給大家，而針對環境保護，也有環保局來教大家怎麼預訪登革熱，大家一起將里內環境維持良好的健康生活。

市議員陳偉杰也到場參與，並且大讚里長彭瑀筑平時就會舉辦許多活動，而這次更邀請到許多診所，及義剪活動，直說在沙崙里內的爸爸們真的很幸福。

里長彭瑀筑指出，除了透過許多的健康知識教導，還有幫大家進行義剪之外，也希望讓里內長輩們過一個開心的父親月。