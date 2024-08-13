影／豐原市區自來水管爆管 豐勢路、豐東路口淹水封路中

豐原區一處自來水管線今天下午疑爆管，大量水流往上衝，路面出現3個大洞，路面淹水，豐勢路和豐東路水淹交通受影響，當地翁子里長連佳振到場，緊急通知水公司減壓，並請警方到場交通管制，確保交通安全。

台水公司表示，翁子里部分區域今天下午停水，已派人搶修管線，預計停水到明天凌晨2點30分。

翁子里長連佳振表示，今天下午3點多，豐原區豐勢路和豐東路口的地面自來水管疑爆裂，高壓水柱衝到路面，有3處坑洞，恐影響交通安全，他到場後打電話通知水公司，緊急減壓，避免水流繼續衝到路面，也請警方派人到場交通管制疏導，他提醒經過該路口的人車要注意避開3處坑洞，繞道而行。