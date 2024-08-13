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中元節另領普度...新北為動物辦聯合法會祈福

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市動保處與佛光山金光明寺合作，今在毛寶貝生命教育園區舉辦中元動物聯合法會。圖／新北動保處提供
新北市動保處與佛光山金光明寺合作，今在毛寶貝生命教育園區舉辦中元動物聯合法會。圖／新北動保處提供

中元節將至，新北市動保處與佛光山金光明寺合作，今在毛寶貝生命教育園區舉辦中元動物聯合法會。新北農業局代理局長諶錫輝說，法會為所有往生動物祈福，若家中寵物死亡可向動保處申請免費集體火化，並針對路殺動物與環保局合作，專案處理路死犬貓遺體。

新北動保處今在毛寶貝生命教育園區舉辦動物聯合法會，諶錫輝說舉辦法會，是為所有往生動物祈福，且近年養寵物民眾愈來愈多，寵物犬貓數量多達34多萬隻，若有寵物登記的毛寶貝不幸離世，可將遺體送至動保處、各動物之家申請免費集體火化。

另對於路死動物，新北動保處與環保局合作，推行路死犬貓善終計畫，先掃描是否有晶片，再專案處理路死犬貓遺體，2023年至今已幫助2953隻路死動物善終。此外，動保處2019年成立24小時動物救援中心，平均每年接獲犬貓救援4649件，各類野生動物含野鳥、蛇、哺乳類等救援6000件，經濟動物雞鴨類救援800件，每年平均救援動物案高達1萬多件。

新北市動保處與佛光山金光明寺合作，今在毛寶貝生命教育園區舉辦中元動物聯合法會。圖／新北動保處提供
新北市動保處與佛光山金光明寺合作，今在毛寶貝生命教育園區舉辦中元動物聯合法會。圖／新北動保處提供

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