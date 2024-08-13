中元節另領普度...新北為動物辦聯合法會祈福

中元節將至，新北市動保處與佛光山金光明寺合作，今在毛寶貝生命教育園區舉辦中元動物聯合法會。新北農業局代理局長諶錫輝說，法會為所有往生動物祈福，若家中寵物死亡可向動保處申請免費集體火化，並針對路殺動物與環保局合作，專案處理路死犬貓遺體。

新北動保處今在毛寶貝生命教育園區舉辦動物聯合法會，諶錫輝說舉辦法會，是為所有往生動物祈福，且近年養寵物民眾愈來愈多，寵物犬貓數量多達34多萬隻，若有寵物登記的毛寶貝不幸離世，可將遺體送至動保處、各動物之家申請免費集體火化。