快訊

獨家內幕／數百萬心血全沒了…知情人士曝羅時豐決裂侄子「關鍵點」

台積電董事會通過第2季每股配息4元 擢升李文如為副總經理

柯文哲將成宋楚瑜第二？蕭旭岑嘆「對藍營非好事」：2028賴清德恐收漁翁之利

北市內湖、文山區獼猴現蹤 動保處接獲3起通報

中央社／ 台北13日電

北市部分山區近來出現台灣獼猴，甚至在住宅區進食、攀爬，引發民眾擔憂。台北市動保處今天表示，11日、12日共接獲3起通報，研判為台灣獼猴外出活動，並無攻擊情形。

有民眾近日在內湖區住家社區看到台灣獼猴，不但悠哉吃蔬果還到處活動，引發民眾擔憂，擔心有野性的台灣獼猴無故攻擊居民，趕緊通報相關單位。

台北市動保處產業保育組長黃紹宣今天告訴中央社記者，11日、12日都有接獲民眾通報看到台灣獼猴，分別為內湖區2起、文山區1起，初步研判這些地區靠近山區，民眾住家和野生動物的棲息地有重疊區塊所致。

黃紹宣說明，統計接獲民眾通報時間，多為下午3時、4時左右，認為台灣獼猴在好天氣時常會外出活動或覓食，加上部分山區有種植果樹，所以在下午近傍晚時分可見要返回山區棲息地的台灣獼猴。

他指出，動保處只要接獲通報，都會派員到現場，但台灣獼猴早已不見蹤影，目前了解沒有發生搶食或攻擊人的情況，將派員持續巡邏觀察，並置放誘捕籠和安置。

黃紹宣呼籲，民眾看見台灣獼猴不要餵食，以免養成牠們向人討食進而搶食的習慣，同時也會提供里辦公室文宣，宣導民眾看見野生動物要謹記「不餵食、不干擾、不接觸」的保護原則，若發現台灣獼猴現蹤可撥打1959動物保護專線請求協助。

動物 北市 台灣獼猴

延伸閱讀

梧棲有人熱油燙貓虐死？ 台中市動保處接獲通報查證中

午後對流發展旺盛 15縣市大雨特報、可能一直下到明天

獼猴肆虐！金煌芒果被玩弄糟蹋丟滿地 高雄果農：欲哭無淚

影／凱米過後山上食物短缺？柴山獼猴下山搶食嚇跑遊客 囂張行徑全被拍

相關新聞

北市防堵幼生性別事件 調查不成立仍加強督導

台北市幼兒園性侵案震驚各界，教育局長湯志民今天呼籲各園所，進用人員之前務必再三過濾，有疑慮就不要聘，且通報疑似性別事件後...

中元節另領普度...新北為動物辦聯合法會祈福

中元節將至，新北市動保處與佛光山金光明寺合作，今在毛寶貝生命教育園區舉辦中元動物聯合法會。新北農業局代理局長諶錫輝說，法...

雷雨致161kV輸電線路跳脫 新北桃園4.4萬戶停電

台電表示，受到雷雨影響，今（13）日下午1時15分，161kV輸電線路跳脫，導致迴龍配電變電所全所停電，影響所及，新北市...

海砂屋重建路漫長住戶意見多 新隆社區主委曝最困難處

位於台北市中正紀念堂旁、市中心蛋黃區的新隆社區，被鑑定為海砂屋，都更走了5年，明年底可望動工重建。社區主委莊玉坪說，新隆...

7%汽機車族用1200定期票 蔣萬安擬推更便宜雙北捷運公車聯票鼓勵綠運輸

鼓勵綠運輸，基北北桃1200定期票私有運具移轉率已達7.33%。台北市長蔣萬安今天市政會議裁示，為吸引更多民眾使用綠運輸...

新北抽驗95件普度應景食品 檢驗結果出爐

8月正值中元普渡時節，新北市衛生局抽驗95件轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商中元應景食品，檢驗防腐劑、殺菌劑、農藥殘留...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。