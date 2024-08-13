北市內湖、文山區獼猴現蹤 動保處接獲3起通報

北市部分山區近來出現台灣獼猴，甚至在住宅區進食、攀爬，引發民眾擔憂。台北市動保處今天表示，11日、12日共接獲3起通報，研判為台灣獼猴外出活動，並無攻擊情形。

有民眾近日在內湖區住家社區看到台灣獼猴，不但悠哉吃蔬果還到處活動，引發民眾擔憂，擔心有野性的台灣獼猴無故攻擊居民，趕緊通報相關單位。

台北市動保處產業保育組長黃紹宣今天告訴中央社記者，11日、12日都有接獲民眾通報看到台灣獼猴，分別為內湖區2起、文山區1起，初步研判這些地區靠近山區，民眾住家和野生動物的棲息地有重疊區塊所致。

黃紹宣說明，統計接獲民眾通報時間，多為下午3時、4時左右，認為台灣獼猴在好天氣時常會外出活動或覓食，加上部分山區有種植果樹，所以在下午近傍晚時分可見要返回山區棲息地的台灣獼猴。

他指出，動保處只要接獲通報，都會派員到現場，但台灣獼猴早已不見蹤影，目前了解沒有發生搶食或攻擊人的情況，將派員持續巡邏觀察，並置放誘捕籠和安置。

黃紹宣呼籲，民眾看見台灣獼猴不要餵食，以免養成牠們向人討食進而搶食的習慣，同時也會提供里辦公室文宣，宣導民眾看見野生動物要謹記「不餵食、不干擾、不接觸」的保護原則，若發現台灣獼猴現蹤可撥打1959動物保護專線請求協助。